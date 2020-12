Räte segnen Planung von Architekt Helmut Hagmüller einstimmig ab. Zwei Säle sollen ein neues Raumangebot in Herdwangen-Schönach für Veranstaltungen schaffen.

Im Rahmen des Seniorenzentrums am Voglerhof soll es auch eine Gemeinschaftseinrichtung geben. Die Planungen dafür nehmen nun immer konkretere Formen an. Am Dienstagabend brachte der Gemeinderat die Genehmigungsplanung auf den Weg.Helmut Hagmüller