Herdwangen-Schönach Nur für Abonnenten vor 18 Stunden

Seit 50 Jahren stehen Renate und Engelbert Sittler aus Aftholderberg Seite an Seite

Heute feiert das Ehepaar seine Goldene Hochzeit. Die Eheleute sind in der Region sehr engagiert. Sie bringen sich für die Senioren in der Gemeinde Herdwangen-Schönach und darüber hinaus vielfach ein. Engelbert Sittler wirkte auch am Seniorenkonzept der Gemeinde mit.