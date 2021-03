Herdwangen-Schönach Nur für Abonnenten vor 14 Stunden

Regionale Versorgung mit Ton soll auch in der Zukunft gesichert sein

Großschönach ist derzeit einziger Tonstandort in der Region. In der Fortschreibung des Regionalplans werden Abbauflächen für die Zukunft vorgesehen. Einen parallelen Abbau in der alten Grube und am neuen Standort soll es nach dem Willen des Gemeinderats Herdwangen-Schönach aber nicht geben.