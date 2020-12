Bürger werden per Mail oder telefonisch von den Mitarbeitern beraten. Insgesamt gibt es derzeit fünf Infizierte in Herdwangen-Schönach. Vier Lautenbacher, deren erste Tests positiv waren, sind beim zweiten Test nun doch negativ getestet.

Jetzt also doch: Nachdem das Rathaus in Herdwangen bis dato trotz Corona-Krise unter strengen Hygienevorschriften offen geblieben war, kündigte Bürgermeister Ralph Gerster am Dienstag im Gemeinderat die Schließung ab Mittwoch an. „Aufgrund der