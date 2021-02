Eselohren laden zum „ausgefuxten Bürgerball“ am Fasnetssamstag im Internet ein. Die Berggeister haben eine witzige Wundertüte entworfen, die viele Spaß für kleine Fasnetsfreunde bereit hält und die Dreizipfelritter haben mit ihrer Aktion „Weihnachtsbäume zu Narrenbäume“ für bunte Farbkleckse bei den Bürgern zuhause gesorgt.

Mit Wehmut blicken Fasnetsfreunde auf diese Woche: Keine Rathausstürme und Schülerbefreiungen am kommenden „Schmotzigen Dunschtig“ und auch keine Bälle am Fasnetswochenende. Keine Bälle? – Das stimmt so nicht! Schon seit Tagen