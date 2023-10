Herdwangen-Schönach – Die Musikkapelle Großschönach lädt wieder zu ihrem traditionellen Kirbefest ein. Am Sonntag, 15. Oktober, und am

Feierabendhock am Montag, 16. Oktober, wird es jede Menge Gaudi und Unterhaltungsmusik für die Gäste geben. Dafür werden vier Musikgruppen geflissentlich Sorge tragen. Die Mitglieder der Musikkapelle Großschönach sorgen für die Bewirtung, und die herbstliche Dekoration mit Feldfrüchten, Strohballen, Kürbissen und vielem mehr geht auch auf ihre Kappe.

Kürbissuppe und Most

Eva-Maria Schulz, Vorsitzende der Musikkapelle Großschönach, sowie auch alle Mitglieder freuen sich wieder auf einen regen Besuch wie in den vielen Jahren zuvor. Bereits zum Auftakt beim Gottesdienst am Sonntag wird sich der Musikverein aus Denkingen passend einbringen. Die Musiker treten dann auch an, um die Gäste beim Frühschoppen gemütlich zu unterhalten. Dabei können sich die Gäste den leckeren Bauernschinken, die halben Hähnchen oder die traditionelle Kürbissuppe umso besser munden lassen. Da dürfen dann auch die selbst gemachten Kuchen und Torten nicht fehlen. Der rote Most aus der Region rundet das vielfältige Angebot ab.

Dermaßen kulinarisch verwöhnt können sich die Besucher in der Ramsberghalle dann schon auf den nächsten Ohrenschmaus freuen. Die Musiker der Musikkapelle Krauchenwies übernehmen am frühen Nachmittag das musikalische Zepter auf der Bühne. Freunde der klassischen Blasmusik werden dabei sicherlich voll auf ihre Kosten kommen.

Basteln für die Kleinen

Damit den kleinen Besuchern die Freude auf das Kirbefest auch schon eingeimpft wird, haben die Verantwortlichen des Vereins auch für sie ein Angebot. Bei der Kinderbetreuung im Nebenraum können sich die jungen Gäste ausgiebig mit Bastelarbeiten beschäftigen.

Vergnügen beim Kirbetanz

Am frühen Abend ist dann der Kirbetanz angesagt. Das Duo Reinhold Hospach und Harry Benkler wird bis in die späten Abendstunden die passende Tanzmusik liefern. Und erfahrungsgemäß wird sich die Tanzfläche in kürzester Zeit füllen. Vielleicht werden die Tanzwütigen wie im Vorjahr einfach den Platz hinter den Musikern in Beschlag nehmen, um sich auch dort ausgiebig tänzerisch zu betätigen.

Feierabendhock mit Saumagen

Am Montag findet das Kirbefest mit dem Feierabendhock seine Fortsetzung. Dazu servieren die Helfer des heimischen Musikvereins den bereits traditionellen Saumagen. Die passende Unterhaltungsmusik liefert die Truppe der „Millibach Musikanten“ aus Donaueschingen.