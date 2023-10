Das Kirbefest in Großschönach war erneut ein voller Erfolg für die Veranstalter. Eva-Maria Schulz, Vorsitzende der Musikkapelle, zog bereits für den Sonntag ein positives Resümee. „Schon zum Gottesdienst in der Kirche sind eine ganze Menge Leute gekommen. Und zum Mittagstisch haben wir noch Tische und Sitzgelegenheiten zusätzlich aufgestellt“, erzählte Schulz.

Passend zum Anlass war die Ramsberghalle dekoriert. Auch musikalisch überließ der Musikverein nichts dem Zufall und hat für beide Tage vier Musikgruppen eingeladen. Nach dem Gottesdienst legte sich die Musikkapelle Denkingen ins Zeug und unterhielt die Gäste beim Frühschoppen. Der Mittagstisch war üppig. Neben der traditionellen Kürbissuppe standen auch Bauernschinken und halbe Hähnchen auf der Speisekarte. Wer sich eher süßen Speisen zuwenden wollte, fand im Nebenraum eine große Auswahl an selbst gemachten Kuchen und Torten. Die Kleinen konnten sich im Nebenraum mit Basteln beschäftigen.

Zum musikalischen Nachtisch trat die Musikkapelle Krauchenwies auf die Bühne. Sie unterhielt bis in den späten Nachmittag. Klassische Blasmusik und modernere Stücke sorgten für beste Stimmung. Zum Abschluss wollten die Musiker mit dem „Badener Lied“ die Bühne schon räumen, aber ohne Zugabe kamen sie nicht davon. Das Duo Reinhold Hospach und Harry Benkler spielte dann Tanzmusik pur. Mit Schlagern und bekannten Oldies lockten beide immer mehr Paare zum Kirbetanz aufs Parkett.

Am Montag fand das Kirbefest mit dem Feierabendhock seine Fortsetzung. Wie bereits am Vortag sorgten die Mitglieder der Musikkapelle Großschönach für die Bewirtung. Die kulinarische Besonderheit war an diesem Abend der traditionelle Saumagen. Die Millibach Musikanten waren für die musikalische Begleitung verantwortlich. Die Patenkapelle des heimischen Musikvereins sorgte mit seiner Abordnung bis in die späten Stunden für beste Unterhaltung.