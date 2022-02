Der Gemeinderat Herdwangen-Schönach entscheidet, dass eine Teilfläche in Großschönach künftig an Pfullendorf geht. Damit werden rund fünf Hektar Wald sowie 56 Hektar Feld und Gewässer mit verpachtet. Für die Feldflächen wird die Stadt Pfullendorf keine Jagdpacht bezahlen, dafür übernimmt sie einen Teil des Risikos für Wildschäden.

Die Stadt Pfullendorf ist an die Gemeinde Herdwangen-Schönach herangetreten und hat eine Abrundung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes vorgeschlagen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag in seiner jüngsten Sitzung in der Bundschuhhalle in