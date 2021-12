Als „Hidden-Champion“ ist die Firma Prinoth im Vegetationsmanagement weltweit auf Erfolgskurs. Am Standort Herdwangen-Schönach wird die Produktionskapazität erweitert und das Unternehmen sucht weitere Mitarbeiter.

Als „Hidden Champion“ werden Firmen bezeichnet, die vornehmlich in der ländlichen Region beheimatet sind und dennoch in einem bestimmten Wirtschaftssektor gegen weltweite Konkurrenz bestehen. Am Ortseingang von Herdwangen ist der Sitz