Die Gemeinde hat mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Auch der Herdwanger Kindergarten ist mit einer infizierten Erzieherin betroffen. Impfen soll am Mittwoch, 15. Dezember, in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach möglich sein.

Mit sorgenvoller Miene hat Bürgermeister Ralph Gerster am Dienstagabend seinen Bericht über die aktuelle Corona-Situation in Herdwangen-Schönach abgelegt. „Nachdem wir anfangs kaum Corona-Fälle zu vermelden hatten, steigen die Zahlen in der