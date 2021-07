von Sk

Illegal Müll entsorgt haben Unbekannte am Furtbach bei Lautenbach, informiert die Polizei. Erst am Montag, 12. Juli, wurde gegen 14.15 Uhr bemerkt, dass ein Unbekannter seit letztem Sonntag bei Lautenbach in der Nähe des Furtbaches Bauschutt abgeladen hat. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt gegen den bislang unbekannten Umweltsünder. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07 55 2/2 01 60 zu melden.