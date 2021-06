Herdwangen-Schönach 25. Juni 2021, 00:00 Uhr

Gemeinde Herdwangen-Schönach sagt Sommerferienprogramm wegen Corona ab

Wegen des Ansteckungsrisikos und der Hygienevorschriften gibt es in diesem Jahr kein Angebot für die Kinder in Herdwangen-Schönach. Gemeinde vermittelt weitere Impftermine in Hohentengen.