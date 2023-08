Für das Festival „Eine Liebe“, das vom 24. bis 27. August stattfindet, haben sich die Veranstalter, also die Mitglieder vom „Kartell der Liebe e.V. „ einiges einfallen lassen. Neben mehr als 25 Bands und Künstlern wie Mono & Nikitaman, Fabio Battista, Schorl3, Carlos Willengton, Baugruppe 90 oder Tereza wird erstmals ein neuer künstlerischer Höhepunkt präsentiert: Am Samstagabend findet auf der Hauptbühne auf einem eigens dafür errichtetem Laufsteg die Kostümshow „Body based-Art – Alles ist tragbar“ der Heggelbacher Künstlerin „miss farout“ (Peedy Evacic) statt, informiert Johannes Knott namens des Vereins. Die rein aus recyceltem Material gestalteten Kostüme entfalten ihre Wirkung durch die interaktive Aktionskunst der Darsteller, die spontan und oft auch zum ersten Mal in den diversen Kostümen stecken, kombiniert mit einer Lichtshow.

Besonderes Angebot für Schüler und 18-Jährige

Ein besonderes Angebot gibt es in diesem Jahr für Schülerinnen und Schüler: Beim Kauf eines Wochenend-Tickets erhalten alle mit gültigem Schülerausweis am Einlass zehn Euro für den Verzehr. Wer im Jahr 2005 geboren ist, erhält das Eine-Liebe-Ticket umsonst mit der Kulturpass App der Bundesregierung.

Festival findet im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Landkreises Sigmaringen statt

Das Festival mit seinen Künstlerinnen und Künstlern auf der Hauptbühne und im DJ-Zelt soll damit weiterem Publikum und vor allem auch den Bürgern aus der Region präsentiert werden, die nicht das gesamte Wochenende auf dem Campinggelände verbringen möchten. Das Eine-Liebe-Festival 2023 ist im Übrigen eine offizielle Veranstaltung, die im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“ stattfindet.

No-Stress-Community mit enormer Tatkraft

Das Festival im Hüttenbühl in Herdwangen-Schönach entstand als Nachfolge des No-Stress-Festivals, das im Juni 2017 letztmals stattfand. Ein Teil der No-Stress- Community wollte diese Ära nicht nur in Erinnerung behalten, sondern ließ sich dazu inspirieren etwas Neues entstehen zu lassen. Und so entsteht auf der idyllisch gelegenen Veranstaltungswiese aus dem Nichts binnen Wochen schier ein kleines Dorf, dank der immensen Power der Community. Die Tatkraft der Helfer ist enorm, wie man auch im vergangenen Jahr bestaunen durfte, als Freitagnacht ein heftiges Gewitter über das Festivalgelände zog. Schon am Samstagmorgen waren das Gelände gereinigt und der nasse Boden mit Strohballen abgedeckt.

Die Tickets

Das Wochenendticket kostet 69 Euro (inklusive Camping und dazu eine Müllgebühr von zehn Euro). Ein Ticket für den Donnerstagabend kostet 20 Euro. Ein Tagesticket für Freitag oder Samstag gibt es für 39 Euro und ein Abend-Ticket für Freitag oder Samstag (Eintritt ab 19 Uhr) kostet 25 Euro, wobei diese online oder vor Ort zu kaufen sind, allerdings nur solange der Vorrat reicht. Tickets gibt es auch im Vorverkauf bei Streetlife (Albstadt), Lauchert Pub (Bingen), Moccafloor (Pfullendorf), Edeka (Frickingen), Flash (Sigmaringen) Dorfladen Rokweiler (Herdwangen) und Haaratelier Heiberger (Großschönach). Online-Tickets und Informationen gibt es auf www.eineliebe.de

Weitere Infos zu „alles ist tragbar“ www.missfarout.com und www.youtube.com/@missfarout