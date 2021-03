Das „Kartell der Liebe Göggingen e.V.“ plant das diesjährige Festival „Eine Liebe“ von 26. bis 29. August auf dem Hüttenbühl in Herdwangen-Schönach, informieren die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Obwohl die derzeitige Ungewissheit aufgrund der Corona-Pandemie eine konkrete Planung stark erschwere, habe man sich entschlossen, optimistisch nach vorne zu schauen und trotz der unsicheren Situation mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Zuschuss von Bundesförderprogramm

Möglich wird das nur durch eine Förderzusage im Rahmen des Bundesförderprogramms „Neustart Kultur – Erhalt und Stärkung der Musikinfrastruktur in Deutschland“. Die zentrale Fördereinrichtung der Bundesregierung „Initiative Musik gGmbH“ hat den Förderantrag des Vereins als einen von bundesweit 158 geförderten Festivals bereits im Dezember bewilligt.

Im Juni 2017 endete mit seinem 20. Jubiläum die Geschichte des „No-Stress-Festivals“. Ein Teil der in dieser Zeit gewachsenen Gemeinschaft wollte den Geist dieser Ära jedoch weiterleben lassen. Inspiriert von eben diesem, von der Liebe, die jahrelang durch das Festival strömte und von einem gemeinschaftlichen Gedanken, der sich gegen Hass, Rassismus, Sexismus, Homophobie, sonstige Ressentiments und Ausgrenzung stellt, wurde „Eine Liebe“ geboren. 2018 fand das nicht kommerzielle Festival zum ersten Mal statt und beweist seither eine große musikalischen Vielfalt mit DJs aller Genres, Künstler und Künstlerinnen außerhalb des musikalischen Mainstreams und einem Programm, dank dem es einem auch abseits der Bühne nicht langweilig wird. Alle aktuellen Informationen zum Festival und dem Live-Event am 13. März unter www.eineliebe.de.

Die Förderung sichert finanzielle Risiken vor allem im Fall einer erneuten Absage ab und bietet zusätzlich eine beratende Unterstützung bei der Umsetzung von Livemusik-Veranstaltungen und Musikfestivals nach dem Lockdown. „Selbstverständlich findet das Festival nur statt, wenn die Corona-Verordnung der Landesregierung es zum Zeitpunkt des Festivals zulässt“, so der Verein.

Hygienekonzept wird erarbeitet

Der Verein arbeitet nach Angaben von Johannes Knott schon jetzt mit Hochdruck an den Vorbereitungen und stehe in engem Austausch mit dem Landratsamt Sigmaringen. Es werde rechtzeitig ein Hygienekonzept ausgearbeitet und mit dem Gesundheitsamt sowie dem Deutschen Roten Kreuz abgestimmt, um einen sicheren Festivalbetrieb mit beschränkter Besucheranzahl zu ermöglichen, sofern es die Pandemie zulasse.

Gesamter Ticketverkauf nur online

Der Online-Ticketverkauf startet am kommenden Samstag, 13. März. Der gesamte Ticketverkauf für „Eine Liebe 2021“ findet ausschließlich online auf www.eineliebe.de statt und beginnt exakt um 18 Uhr mit einem ersten Kontingent von 500 Tickets. Der reduzierte Ticketpreis in dieser Frühbucherphase liegt – wie in den Jahren zuvor – bei 49 Euro zuzüglich Gebühren. Das zweite Ticketkontingent mit voraussichtlich weiteren 500 Tickets geht danach mit der Veröffentlichung des Line-Ups in den Verkauf. Hier steigt der Ticketpreis auf 59 Euro zuzüglich Online-Gebühren. Ein weiteres Kontingent wird erst dann zum Verkauf freigegeben, wenn absehbar ist, dass die im August gültige Corona-Verordnung mehr als 1000 Gäste auf dem Festivalgelände zulässt.

Rückerstattung der Tickets ist in jedem Fall garantiert

Im Fall einer Absage des Festivals erhalten die Ticketkäufer den gesamten Preis inklusive aller Gebühren zurück oder können das Ticket auf das nächste Jahr übertragen. Der Ticketverkauf ist in Kontingente gestaffelt, um im Falle einer gesetzlichen Besuchergrenze reagieren zu können und wenn nötig ein gesamtes Ticketkontingent zurück zu erstatten. Online Live-Stream parallel zum Verkaufsstart Zum Start des Ticketverkaufs am 13. März findet ab 17.30 Uhr der erste „Eine Liebe Love-Stream“ statt, in dem auf die letzten Festivaljahre zurückgeblickt wird und interessante Informationen und Hintergründe zum diesjährigen Festival und den aktuellen Planungen vorgestellt werden. Das Live-Event wird auf YouTube und Facebook ausgestrahlt.