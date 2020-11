von Sandra Häusler

„Achtung, Achtung, – bitte einsteigen! Der Adventszug fährt los. Ankunftsort Bethlehem„, formuliert Verena Baur die Durchsage für eine besondere Adventsaktion in Herdwangen. Alles ist in diesem Jahr anders, wegen Corona kein Martinsumzug, kein lebendiger Adventskalender. Aber warum dann auch nicht den Advent anders gestalten? Dazu machte sich die Herdwanger Familiengruppe Gedanken: Wie und wo kann eine Krippenfeier stattfinden? Wie kann man die Adventszeit gestalten? Ist es möglich, in der Kirche einen Adventsweg zu gestalten? Wo gibt es etwas zu sehen und wo können Familien Anregungen für gemeinsame Bastelaktionen erhalten oder einfach nur eine gemeinsame Zeit mit den Kindern oder Enkeln erleben? Kann die Kirche ein Ausflugsziel sein?

„Zug“ fährt am 1. Advent los

Gemeinsam lassen die Familiengruppe und das Gemeindeteam an jedem Adventsonntag den „Adventszug„ ein Stück weiter Richtung Bethlehem fahren. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul gibt es ab dem 29. November direkt nach dem Gottesdienst oder ab Kirchenöffnung jeden Sonntag einen neuen adventlichen Impuls für Groß und Klein, Alt und Jung oder alle, die sich von dieser Aktion angesprochen fühlen. Bis zum darauffolgenden Sonntag kann der adventliche Impuls während der ganzen Woche täglich von 9 bis 16.30 Uhr besucht werden. So hält der Zug beispielsweise in der Adventsburg, in Nikolausstadt und fährt entlang des Rätselweges nach Bethlehem. Impulse, Gedanken, Anregungen und Bastelangebote, und ein großer Korb mit Mitmachangeboten sollen dazu beitragen, dass der Advent in dieser etwas anderen Zeit zu einem besonderen Erlebnis wird.

Bitte die Fenster adventlich schmücken

„Die Kirche soll lebendig werden. Wir wollen Leben, Bewegung und Musik hineinbringen und Kinder ansprechen“, verrät Verena Baur vom Organisationsteam. „Die Aktion soll alle Altersgruppen und Menschen ansprechen, auch Menschen, die sich von der Kirche losgesagt haben“, formuliert es Sandra Reddemann. „Viele sind traurig, dass der lebendige Adventskalender dieses Jahr nicht stattfinden kann“, bedauert Reddemann. Deshalb bitten die Initiatoren die Bürger, ähnlich wie bei der Aktion „Laternen Fenster“, ihre Fenster adventlich zu schmücken. „Es kann ein Stück weit Ersatz für den lebendigen Adventskalender sein, der in Herdwangen seit zwölf Jahren in Folge veranstaltet wird“, fügt Gisela Rimmele an.

Vielleicht Krippenfeier auf dem Brehmhof

Der hölzerne Adventszug wurde von Heike Haug für die Aktion zur Verfügung gestellt. Das Aktionsteam freut sich, wenn viele Fahrgäste an den jeweiligen Stationen in den Adventszug einsteigen und einen Teil der Adventszeit bis Bethlehem mitreisen. Für die Krippenfeier an Heiligabend hofft das Organisationsteam, dass sie im Freien auf dem Brehmhof stattfinden kann.