Herdwangen-Schönach Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Corona-Ausbruch in der Dorfgemeinschaft Lautenbach

In der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach in Herdwangen-Schönach gibt es an Covid-19 erkrankte Menschen. Welche Maßnahmen ergreifen die Verantwortlichen?