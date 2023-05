Herdwangen-Schönach vor 3 Stunden

Bürgermeisterstuhl in Herdwangen-Schönach ist wieder besetzt

Auf Alexandra Kipp wartet in ihrem Amt viel Arbeit. Die offizielle Amtseinsetzung der Bürgermeisterin ist am kommenden Montag, 8. Mai, in der Bundschuhhalle