In Lautenbach findet wieder einmal ein Konzert der Lautenbacher Blaskapelle mit Jos Rinck statt – und zwar am Samstag, 17. Juni, 19 Uhr, im Wilhelm-Meister-Saal. Darüber informiert der Kulturbeauftragte Andre Heygster in einer Pressemitteilung. Gegründet wurde die Lautenbacher Blaskapelle im Jahr 1985. Damals weckte der Wunsch einer Lautenbacher Bewohnerin nach einer Blaskapelle die Initiativkraft des Werkstattleiters und späteren Ensembleleiters Jean Christophe Klockenbring.

Zur Lautenbacher Blaskapelle gehören 25 Musiker mit und ohne Assistenzbedarf. Sie bewegen sich in einem Spektrum aus zeitgenössischer Musik und Freejazz, Klassik und alter Musik, bis zu Swing und Tanzmusik. Durch die Instrumentierung und die Fähigkeiten der Musiker, Atmosphäre immer wieder neu zu greifen, entstehen Klangwelten, die keinen Vergleich mit Alt-Bekanntem zulassen. Das Projekt „Jos Rinck und die Lautenbacher Blaskapelle“ feiert ihr Comeback nach der Corona-Zeit mit einem öffentlichen Konzert in Lautenbach und hat sich mit dem Programm „Stimmungen“ genau dieser Aufgabe verschrieben. Humor, Meditation, Melancholie treffen hier auf Gefühlvolles, aber auch Urgewaltiges. Eine Mischung aus Klassik, Pop, Rock, Jazz und Avantgarde. Jedes Musikstück wurde in den Proben gemeinsam mit den Mitgliedern der Blaskapelle besprochen und auf seine Wirksamkeit und Bildhaftigkeit geprüft und dann so interpretiert. Denn, so heißt es: „Eine Aufgabe der Musik ist es, die Zuhörer aus ihrer Normalität in andere Welten und emotionale Zustände zu versetzen.“

Der Karlsruher Flötist Jos Rinck begann sein Studium mit Hauptfach Flöte im Alter von 14 Jahren zunächst am Mozarteum in Salzburg, war dann in der Meisterklasse von Aurele Nicolet und danach an der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker. Nach fünf Jahren als Soloflötist in der NW Philharmonie war er Mitbegründer der legendären Crossover-Gruppe Frankfurter Kurorchester, die 13 Jahre lang mit großem Erfolg in Deutschland und auf der ganzen Welt auftrat.

Ein Glücksfall also für die Lautenbacher Blaskapelle und ihren Gründer Jean Christophe Klockenbring, mit einem so erfahrenen Musiker arbeiten zu können, aber vor allem ein, wie Jos Rinck selbst sagt, Glücksfall für ihn, denn er zählt die Arbeit mit der Lautenbacher Blaskapelle zu einer der schönsten musikalischen Aufgaben in seinem bisherigen künstlerischen Leben. Eintrittskarten für das Konzert gibt es für zwölf Euro (ermäßigt 8 Euro) an der Abendkasse.