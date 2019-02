von SK

Als die Feuerwehr am Mittwochabend eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Halle brannte in der Nacht komplett aus – etliche landwirtschaftliche Maschinen und Düngemittel wurden ein Raub der Flammen. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war noch unklar. (dpa)

Ein Raub der Flammen wurde die riesige Lagerhalle. | Bild: Volk, Siegfried

Seit vielen Stunden sind die Feuerwehrleute in Großschönach im Einsatz. | Bild: Volk, Siegfried

Der Sachschaden wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. | Bild: Volk, Siegfried

Auch mehr als zwölf Stunden nach dem Brandausbruch ist die Rauchentwicklung noch gewaltig. | Bild: Volk, Siegfried