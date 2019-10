Herdwangen-Schönach vor 5 Stunden

Zimmermeister Christof Braun liebt seinen Beruf. Er ist überzeugt: Für junge Leute bietet das Handwerk viele Perspektiven

Der 49-Jährige ist seit 25 Jahren selbstständig. Dass es im Handwerk an Nachwuchs mangelt, liegt seiner Ansicht nach auch daran, dass jungen Leuten ein schlechtes Bild von der Branche vermittelt werde – sowohl in der Schule als auch im Elternhaus. Er erzählt, was seiner Ansicht nach den Zimmererberuf so attraktiv macht: