Die Buchstaben AKP standen bei der Sitzung am vergangenen Dienstag nicht etwa für eine neue politische Partei im Gemeinderat, sondern sind die Abkürzung für Allgemeiner Kanalisationsplan. Die Kommune betreibt das Kanalnetz und ist verantwortlich dafür, dass die Entwässerung funktioniert.

Das Ingenieurbüro Kovacic aus Sigmaringen hat das bestehende Kanalnetz genauer untersucht und dem Gremium die Kanalnetzhydraulik präsentiert. Die Ergebnisse basieren auf Berechnungen. Einbezogen wurden unter anderem Regendaten des Deutschen Wetterdienstes, die 51-jährige Regenreihe der Landesanstalt für Umwelt sowie die Abwassermengen der Einwohner. Elena Hörold stellte den Gemeinderäten die Problembereiche in einer Präsentation ausführlich dar. Als Teile der Gemeinde unlängst von Hochwasser betroffen waren, hat sie Fotos vor Ort gemacht.

Schäden durch Rück- und Überstauungen oder Überflutungen hängen oftmals mit überlasteten Sammlern sowie fehlender oder unzureichender Bordsteinführung zusammen, sagte sie. Kanalaufweitungen oder verbesserte Einlaufmöglichkeiten können hier laut Hörold Abhilfe schaffen und die Kapazität erhöhen. Um die Schwachstellen zu beseitigen, müsse man Gegenmaßnahmen treffen.

Bürgermeister: „Brauchen zukunftsfähige Planung“

Zur Behebung der festgestellten Probleme wurde in der Sitzung das Ingenieurbüro Kovacic beauftragt. Der Auftrag lautet, Lösungsvorschläge zur Ertüchtigung des Kanalnetzes zu erarbeiten und eine erste Kostenschätzung abzugeben. Dabei soll die weitere bauliche Entwicklung der Gemeinde mit den geplanten Neubaugebieten Salen und Unterer Letten berücksichtigt werden. „Die Notwendigkeit für einen AKP ist gegeben, wie die Präsentation gezeigt hat. Ich schreie nicht Hurra, wenn es ans Geldausgeben geht, aber wir brauchen eine zukunftsfähige Planung“, sagte Bürgermeister Ralph Gerster.

Starkregengefahrenkarte soll helfen, Kanalnetz zu optimieren

Da es in Ebratsweiler, beim Sportplatz in Großschönach und in anderen Bereichen durch Oberflächenwasser wiederholt zu Überschwemmungen gekommen ist, erstellt ein Planungsbüro aktuell eine Starkregengefahrenkarte für Herdwangen-Schönach. Die gibt zum Beispiel Aufschluss über Fließwege und Überflutungen durch abfließendes Wasser bei extremen Starkregenereignissen. Diese Erkenntnisse sollen ebenfalls dazu beitragen, das Kanalnetz zu optimieren.