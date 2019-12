von Stefanie Lorenz

Das Festival „Eine Liebe“ wird im kommenden Jahr nicht mehr an Pfingsten stattfinden. „Es feiert seine dritte Auflage zum Ende des Sommers vom 4. bis 6. September 2020“, verkündete Johannes Knott vom bei der Organisation des Festivals federführenden Verein „Kartell der Liebe Göggingen“ am Dienstagabend bei der Sitzung des Gemeinderats Herdwangen-Schönach.

Hintergrund ist ein von der Naturschutzbehörde eingefordertes Gutachten, das zu dem Resümee kommt, dass es im Bereich des Festivalgeländes auf dem Hüttenbühl geschützte Vogelarten gebe, deren Brutzeiten in das Frühjahr fallen. „Da diese erst Mitte August enden, ließ sich eine Verlegung des ursprünglichen Festival-Termins um Pfingsten nicht vermeiden“, erläuterte Knott.

Der Campingplatz gehört zum Eine-Liebe-Festival dazu. Hier durfte auch gegrillt werden. | Bild: Magdalena Hangarter

Bereits im Jahr 2018 hatte das Landratsamt nach Angaben von Knott eine artenschutzrechtliche Prüfung für das Gelände eingefordert. Den Auftrag dafür vergab der Verein an das Überlinger Büro 365 Grad Freiraum + Umwelt. Über das vergangene Jahr hinweg habe das Büro am Gutachten gearbeitet. Die Kosten dafür seien komplett vom „Kartell der Liebe“ getragen worden. „Es wurden alle ansässigen Vogel- und Fledermausarten erfasst und verzeichnet“, berichtete Johannes Knott. Vor etwa fünf Wochen haben die Organisatoren die Ergebnisse des Gutachtens erhalten. Eine weitere Veranstaltung des Festivals auf dem Hüttenbühl werde darin befürwortet, so Knott. Allerdings dürfen die Festivalgäste ihre friedliche Party nicht zu den Brutzeiten der geschützten Vögel feiern.

Gutachter listen 16 brütende Vogelarten auf

Laut Gutachten wurden 31 Vogelarten auf der Fläche beobachtet. Davon sind wahrscheinlich 16 im Gebiet brütende Vögel, 15 werden als Nahrungsgäste bewertet. Unter den 16 brütenden Arten sind vier geschützte: die Goldammer, die Feldlerche, der Mäusebussard und der Grünspecht. „Mit dem Respekt vor der Natur wollen wir das Festival wieder starten“, sagte Knott am Dienstagabend. Die Organisatoren würden die Veranstaltung im Einklang mit dem Naturschutz und ohne Beeinträchtigung der Brutzeiten durchführen. Sowohl mit dem Landratsamt, als auch mit Bürgermeister Ralph Gerster sei das neue Datum abgesprochen worden. „Wir haben grünes Licht von den Behörden erhalten“, freute sich Knott.

Der Eingang zum Camping-Bereich mitten im Grünen auf dem Hüttenbühl in Herdwangen-Schönach. In diesem Jahr fällt der Termin in die Sommerferien. | Bild: Magdalena Hangarter

Das Festival hatte seine Premiere im Jahr 2018. Ursprünglich sollte diese auf dem Parkplatz des Strandbades in Krauchenwies stattfinden, doch am geplanten Standort gab es Bedenken wegen eines angrenzenden Vogelschutzgebiets. Deshalb suchten die Veranstalter mit viel Engagement nach einer Alternative und fanden sie im Gebiet „Hüttenbühl“ in Herdwangen-Schönach. Dort fanden sowohl die Premiere, als auch die zweite Auflage des Festivals in diesem Jahr statt.

Festival nicht mehr am verlängerten Wochenende

Die zeitliche Verlegung im kommenden Jahr hat noch einen kleinen Haken. Bislang erstreckte sich das Festival über das verlängerte Pfingstwochenende inklusive Pre-Party am vorausgegangenen Freitag. Jetzt stehen nur die Tage von Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September, zur Verfügung. Trotzdem ist Johannes Knott zuversichtlich, dass der neue Termin am vorletzten Wochenende der Sommerferien gut angenommen wird: „Er bildet den krönenden Abschluss der Festivalsaison“. Ein Ticketverkauf finde derzeit noch nicht statt, betonte Knott. Informationen zum Programm werden ab Frühjahr 2020 auf der Homepage www.eineliebe.de zu finden sein.

Der Mäusebussard ist einer der Vögel, die laut Gutachten im Frühjahr auf dem Hüttelbühl brüten. | Bild: Polizei

Zuvor hatte er auf das diesjährige Festival zurückgeblickt, das ein voller Erfolg gewesen sei. „Schon kurz vor dem Beginn waren die Tickets ausverkauft“, freute sich Johannes Knott. Rund 1500 Besucher hätten eine friedliche Party mit 26 Künstlern gefeiert. Es habe keinerlei nennenswerte negativen Vorfälle gegeben. Erfreut seien die Organisatoren darüber gewesen, dass auch viele Einwohner aus der Gemeinde Herdwangen-Schönach selbst beim Festival mitgefeiert hatten.

Lob für verantwortungsbewusstes Handeln

„Wir haben Nachwuchs in diesem Alter, der beim Festival dabei war. Ich finde es klasse, dass es wieder stattfindet“, bestätigte Gemeinderätin Sandra Reddemann. Viel Lob fand ihre Ratskollegin Melanie Boos dafür, wie verantwortungsvoll die Organisatoren mit der neuen Problematik umgehen. „Super, dass darauf eingegangen wird, wie die Tierwelt auf so etwas reagieren kann“, sagte sie. Sie selbst sei bereits zweimal auf dem Festival gewesen und könne bestätigen, dass eine friedliche Party gefeiert wurde.

Bürgermeister Ralph Gerster hob den stets guten und engen Kontakt der Veranstalter mit der Verwaltung hervor. „Euer Verhalten zeigt, wie verantwortungsbewusst Ihr mit Themen wie dem Naturschutz umgeht“, lobte er. Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat schließlich dem neuen Termin des Festivals zu.