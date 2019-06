Der Sportplatz in Kleinschönach war am Wochenende wieder Schauplatz für das traditionelle Dörfer- und Ortsteileturnier des SV Großschönach. In diesem Jahr es gab laut Mitteilung des Schriftführers Simon Klaiber einen Geburtstag zu feiern: Das Turnier wurde in der 30. Auflage ausgetragen.

Mit dem Elfmeternachtturnier begann am Freitagabend das Turnierwochenende. Insgesamt traten 20 Mannschaften an, so viele wie noch nie. Im Finale standen sich die Mannschaften „FC Rum und Ehre 05“ und „Schlenzen und Partner“ gegenüber, wobei sich das Team vom „FC Rum und Ehre 05“ den ersten Platz und das damit verbundene Preisgeld sichern konnte. Auf den dritten Platz schaffte es das Team „Demmer und die 4 Penner“; Vierter wurden „Die Haisle Bauer“.

Kleine Kicker haben ihren Spaß

Am Samstag begann der zweite Veranstaltungstag zunächst mit einem Bambinispieltag, mit Mannschaften vom SV Denkingen, dem TSV Aach-Linz und den Gastgebern aus Herdwangen-Schönach. Bei tollem Wetter hatten nicht nur die kleinen Kicker, sondern auch die zahlreichen Zuschauer jede Menge Spaß. Im Anschluss wurde von Jugendleiter Michael Klaiber und Mathias Strobel die C-Jugend Mannschaft der SG Großschönach geehrt. Die Mannschaft wurden vor Kurzem Meister in der Kreisklasse.

Spielgemeinschaft im Jugendbereich

Danach gab es noch eine kleine Podiumsdiskussion, moderiert von Mathias Strobel, mit den Jugendleitern des SV Denkingen, des TSV Aach-Linz und des SV Großschönach. Grund hierfür ist, dass der SV Großschönach und der Herdwanger SV ab der kommenden Saison im Jugendbereich eine Spielgemeinschaft mit dem SV Denkingen und dem TSV Aach-Linz bilden werden.

3:1-Sieg für „Ajax Dauerstramm“

Anschließend traten acht Mannschaften beim Dörferturnier an. In zwei Gruppen mit je vier Teams kämpften die Mannschaften um den Finaleinzug. Am späten Nachmittag traf dann die Mannschaft „Ajax Dauerstramm“ im Finale auf die „Youngboys Katzensteig“. In einem spannenden Spiel gelang „Ajax Dauerstramm“ ein 3:1-Sieg. Dritter wurde das Team „TC Herdwangen-Schönach + C-Jugend“ vor der „Prälaten Bande“.