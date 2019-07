Herdwangen-Schönach (kaj) Die Feuerwehr Herdwangen-Schönach richtet am Sonntag, 30.¦Juni, und Montag, 1.¦Juli, wieder das Sommerfest am Feuerwehrhaus in Kleinschönach aus.

Es beginnt aber im Grunde einige Kilometer Luftlinie von der Tongrube entfernt in Herdwangen hinter dem Rathaus. Dort wird am Sonntag, 30.¦Juni, das neue Fahrzeug – ein MTW – um 9.15 Uhr von Pfarrer Maurer geweiht, der Kirchenchor Herdwangen untermalt den feierlichen Akt gesanglich. Anschließend findet in der Pfarrkirche St. Peter und Paul ein Gottesdienst statt. Nach der Messe fahren die Feuerwehrmänner den MTW nach Kleinschönach, wo die offizielle Übergabe des MTW an die Feuerwehr geplant ist.

Danach findet der Frühschoppen mit dem Duo Atlantis statt. Wie immer bietet die Feuerwehr einen reichhaltigen Mittagstisch an. Am Nachmittag zum Kaffee steht eine große Auswahl an Kuchen bereit. Die Bewirtung liegt auch beim sechsten Sommerfest in den Händen der Feuerwehr und ihren Familien.

Vorführungen wird es in diesem Jahr keine geben. „Für Kinder haben wir aber wieder eine Hüpfburg organisiert und wir Zeit Fahrten mit dem Feuerwehrauto an“, so Feuerwehrkommandant Hubert Specker. „Die Feuerwehrkameraden werden natürlich an beiden Tagen bereit sein, Fragen zum Thema Feuerwehr zu beantworten.“ Besucher können sich die Löschfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände anschauen. Vor allem Kinder interessieren sich immer sehr dafür, womit die Feuerwehrleute Brände bekämpfen und wie so ein Fahrzeug beladen ist.

Am Montag, 1.¦Juli, beginnt um 17 Uhr der Feierabendhock, bei dem die kulinarischen Vesperbrettle inzwischen zur Tradition geworden sind. Ab 18 Uhr spielt das Sterntaler Duo und es darf getanzt werden.