von Stefanie Lorenz

Mit prächtigen Blumenranken geschmückt, leuchtete das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr von Herdwangen-Schönach in der Sonne. 150 PS schlummern unter der Motorhaube, acht Feuerwehrleute finden im geräumigen Innern Platz. Kein Wunder, dass die Feuerwehrleute um Kommandant Hubert Specker am Sonntag mächtig stolz ihren neuen Mannschaftstransportwagen (MTW) präsentierten.

Gottes Geist wecke in den Menschen die Bereitschaft, einander zu helfen, zu schützen und beizustehen, sagte Pfarrer Josef Maurer bei der feierlichen Segnung des Fahrzeugs. „Menschen, die das tun, sind ein großer Segen“, sagte er in Richtung der Feuerwehrleute. Er wünschte Hubert Specker und seinen Kameraden eine allzeit gute Fahrt mit dem neuen Wagen und „stets eine heile und gesunde Heimkehr“.

Die Fahrzeugweihe fand an der Pfarrkirche in Herdwangen statt. „Danke für diesen guten Morgen“, sang der Kirchenchor, der die Zeremonie musikalisch begleitete. Zu feiern gab es am Sonntag nicht nur die Segnung des MTW, sondern auch das Patrozinium, steht die Kirche doch unter dem Schutz der Heiligen Petrus und Paulus. Und so gestalteten Pfarrer Josef Maurer und der Kirchenchor gemeinsam einen würdevollen Gottesdienst, bei dem die vielen Besucher Interessantes über die beiden Apostel erfuhren.

Anschließend ging es zum Festplatz rund um das Feuerwehrhaus in Kleinschönach. Dort übergab Bürgermeister Ralph Gerster feierlich den Schlüssel für den MTW an Kommandant Specker. Gerster lobte den Einsatz der Feuerwehr, die sich umsichtig darum bemüht habe, das vom Gemeinderat gesteckte Budget von 50 000 Euro für die Anschaffung des Fahrzeugs einzuhalten. „Dieser Tag und dieses Fest sind etwas ganz Besonderes“, freute sich der Bürgermeister. „Fahrt vorsichtig!“ Diesen Rat gab Alexander Speck, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen, den Herdwangen-Schönacher Kameraden mit auf den Weg. Dass diese jetzt nicht mehr so viele Privatfahrzeuge einsetzen müssen und auch für die Jugendfeuerwehr eine gute Transportmöglichkeit geschaffen worden sei, hob Speck besonders hervor.

Sie strahlten bei der symbolischen Übergabe des Fahrzeugschlüssels: Alexander Speck vom Kreisfeuerwehrverband, Kommandant Hubert Specker und Bürgermeister Ralph Gerster. | Bild: Lorenz, Stefanie

„Es ist jetzt nicht mehr ein Traum, sondern es wird endlich wahr“, freute sich ein strahlender Kommandant Hubert Specker in seiner Festansprache. Als eine der letzten Gemeinden im Kreis Sigmaringen werde nun auch Herdwangen-Schönach mit einem Mannschaftstransportwagen versorgt. Das Fahrzeug werde von allen Abteilungen – aktive Feuerwehr, Jugendwehr und Altersabteilung – genutzt. „Seine Feuertaufe hat der MTW bereits hinter sich. Er kam schon bei den Unwettereinsätzen in den vergangenen Wochen zum Einsatz“, verriet der Kommandant.

Specker schilderte die nicht ganz einfache Suche nach einem geeigneten Fahrzeug, das im genehmigten Preisrahmen liegen musste. Bei einem Hersteller von Einsatzfahrzeugen in der Nähe von Saarbrücken seien die Kameraden schließlich fündig geworden.

Nach dem offiziellen Teil wurde im Feuerwehrhaus und auf dem Platz davor tüchtig gefeiert. Am heutigen Montag findet das Sommerfest seinen Abschluss mit dem Feierabendhock mit dem Sterntaler Duo ab 17 Uhr.