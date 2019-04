Die Vergabe der küchentechnischen Einrichtung für die Bundschuhhalle stand bei der jüngsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Vier Firmen wurden angeschrieben, zwei Angebote gingen ein. Eins musste jedoch ausgeschlossen werden, weil es zu spät eintraf.

15 000 Euro über dem Angebot ohne neue Maschine

In der Sitzung diskutierten die Gemeinderäte, ob es Sinn macht, an der bisherigen Spülmaschine festzuhalten und nur deren Be- und Entladen durch Höhersetzen zu optimieren, oder ob eine Durchlaufspülmaschine angeschafft werden soll. Mit einem solchen Gerät lag der Angebotspreis bei rund 54 000 Euro und 15 000 Euro über dem Angebot ohne neue Maschine. "Das hat mich schon verwundert, für 15 000 Euro kann man ja einen Kleinwagen kaufen", sagte Gerhard Braun (CDU).

Ist Hightech-Gerät wirklich nötig?

Sein Ratskollege Michael Rothweiler (FW) gab zu: "Das ist ein stolzer Preis, ich bin schockiert." Sebastian Blender (FW) stellte die Frage in den Raum, ob ein Hightech-Gerät wirklich nötig sei und im Verhältnis zum Festbetrieb stehe, der so oft nicht stattfände.

Gremium für leistungsfähiges Modell

Letzten Endes hielten es die Gemeinderäte einstimmig mit Konrad Jäger (CDU): Wenn die Küche in der Bundschuhhalle schon auf einen aktuellen Stand gebracht werde, dann sei es sinnvoll, sich für das leistungsfähige Modell zu entscheiden. Den Auftrag erhält die Firma Küchen-Neuburger aus Herdwangen.