Die Narren haben bis Aschermittwoch das Sagen: Im Narrenkeller des Rathauses Herdwangen-Schönach machten die Narren dem Schultes Ralph Gerster klar, dass er die nächsten Tage nichts zu sagen hat. Und weil das Rathaus-Team als Radarfallen kostümiert war, erhielt die Gemeinde ihren neuen Spitznamen Blitzenreute. Warum dieser Name zu Recht besteht, machte der Bürgermeister deutlich, als er ein einschlägiges Blitzer-Foto zeigte...

Auch in Herdwangen-Schönach ist der Regierungswechsel vollzogen. Am Schmotzigen Dunschtig rückten wie gewohnt die Abordnungen dreier Narrenvereine an, um dem Bürgermeister den Schlüssel abzuluchsen. Eselohren aus Herdwangen, Berggeister aus