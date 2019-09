Kreisbrandmeister Michael Hack und seine Stellvertreter haben im Herbst reichlich zu tun. Denn jetzt ist die Zeit, in der sich die Hauptübungen der Feuerwehren im Landkreis häufen. Am Samstag wurde in Herdwangen geübt. „Kompliment, alles hat gut geklappt, alle Aufträge wurden erfüllt“, zog Hack rund 40 Minuten nach der Alarmierung Bilanz. Rund 30 Retter waren unter der Leitung von Thomas Stadler im Einsatz.

Als Übungsobjekt hatte Wolfgang Neuburger eine Halle seiner Schreinerei im Gewerbegebiet Branden zur Verfügung gestellt. In dem Gebäude sind Wände, Decken und Böden aus Holz, nicht zu vergessen das Holzmaterial für die Küchen, also jede Menge Futter für die imaginären Flammen. Elektrogeräte und Möbel im Lager, das Wohnhaus der Familie Neuburger und das Küchenstudio gleich nebenan – nicht auszudenken, wie groß der Schaden im Falle eines tatsächlichen Brandes hätte ausfallen können. Angenommen wurde, dass das Feuer im Umfeld einer Maschine zum Kantenanleimen ausgebrochen sei.

Sieben Minuten nach Alarmierung traf schon die Abteilung Oberndorf ein und begann mit dem Aufbau der Wasserversorgung vom Überflurhydranten. Aus der künstlich verrauchten Halle musste ein Verletzter geborgen werden. Die Sicht in der Halle war tatsächlich so, wie sie im Ernstfall auch gewesen wäre: nicht vorhanden. „Man sieht quasi nichts, die Feuerwehrleute müssen sich vorwärts tasten“, sagte Tom Bauhofer.

Fluchtweg über eine Treppe verwehrt

Der Feuerwehrmann aus Hohenbodman verfolgte die Übung mit seinen Kindern Anna und Hannes als Zuschauer. Die staunten, wie der 13-jährige André Vogler, dem der Fluchtweg über die Treppe verwehrt war, mit einer Steckleiter aus dem ersten Stock gerettet wurde. Die als „Übungsextra“ versteckten Propangasflaschen wurden ebenfalls von den Feuerwehrmännern gefunden und standen im Hof.

„Wären die Gasflaschen warm oder sogar heiß gewesen, hätte man sie auf jeden Fall weiter weg transportiert und gekühlt“, erklärte Martin Stadler, Abteilungskommandant aus Oberndorf, zum Abschluss.