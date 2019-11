Das Atelier atmet noch die Gegenwart des verstorbenen Künstlers. Bis kurz vor seinem plötzlichen Tod am Anfang dieses Jahres hat Robert LaVerne Steward hier in der Kunsthalle Kleinschönach an seinem letzten großen Projekt „Wooden Ships“ gearbeitet. Viele seiner Skulpturen stehen im Atelier bereit, zahlreiche Gemälde liegen auf Tischen oder hängen an Wänden. Darunter eine Sammlung kleiner Exponate, lauter Schiffe aus Holz. „Ein Gesamtkunstwerk“, sagt seine Frau, Katharina Lebede, „aber wir werden die Schiffe wohl einzeln weitergeben müssen.“ Damit bezieht sie sich auf die Ausstellung „Wooden Ships“, die am 29. November in der Kunsthalle eröffnet wird. Mit ihr würdigt die Kunsthalle das Werk und Schaffen ihres Gründungsmitgliedes. Am 29. November und an den Wochenenden 30.November und 1. Dezember sowie 7. und 8. Dezember können das Atelier des Künstlers aber auch seine Werke besichtigt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Serie von Holzschiffen, die er als letzte große Arbeit erschaffen hat. Gezeigt wird aber auch eine Querschnitt durch seine Kunst, Klein- und Großskulpturen, Malerei und Radierungen, die im zentralen Gang der Kunsthalle und im Gastatelier ausgestellt und zum Kauf angeboten werden.

Die Vernissage zur Ausstellung ist nicht von ungefähr auf den 29. November, 20 Uhr, gelegt worden. Robert LaVerne Steward wäre an diesem Tag 75. Jahre alt geworden. Die sonst übliche Herbstausstellung der Kunsthalle steht also dieses Jahr ganz im Zeichen der Würdigung des Schaffens des Verstorbenen. 2000 hatten er und andere die ehemalige Strickfabrik zur Kunsthalle umgewandelt. Robert LaVerne Steward war dabei wohl immer so etwas wie ein Inspirator der Künstlergemeinschaft gewesen, hatte aber auch die Kontakte zu den Menschen in Herdwangen-Schönach gesucht. „Er hatte eine unbändige Neugier an der Welt“, sagt Hansjörg Straub, der gemeinsam mit Claudia Schlürmann die Ausstellung kuratiert hat. Sie fährt fort: Es war eine große Neugier und Zugewandheit gleichzeitig.“

Nun, fast 20 Jahre später, müssen die Künstler von ihrem Weggefährten, den alle nur „Tewie“ (sprich Tui) nannten, Abschied nehmen. Das gilt auch für das Atelier von Robert LaVerne Steward, das zum Ende des Jahres aufgelöst werden wird. „Wir müssen das Atelier neu vermieten“, sagt Katharina Lebede, die gemeinsam mit ihrer Tochter den Nachlass ihres verstorbenen Mannes verwaltet.

Robert LaVerne Steward war Amerikaner. Der Künstler kam 1981 nach Kleinschönach, nutzte dort zunächst eine Scheune als Atelier bis er 2000 in die Kunsthalle umzog. Steward hatte schon zuvor künstlerisch gearbeitet. Er stammte aus San Francisco, war dort geborene und aufgewachsen. Dann ging er zur Marine, war im Vietnamkrieg und entfremdete sich in der Nixon-Ära von seinem Land. Er ging auf Reisen und zog als Straßenmusiker mit seiner Gitarre durch Griechenland und Spanien. „Um konsequent künstlerisch zu arbeiten, zu malen, Radierungen zu machen oder bildhauerisch mit Holz zu arbeiten, musste er erst sesshaft werden“, sagt Katharina Lebede. Den Ort dazu fand Tewie schließlich in Kleinschönach. Dorthin hatte ihn – was sonst? – die Liebe hin geführt.