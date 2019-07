Im Garten von Ulrike Oehme sind Bienen und andere Insekten gern gesehene Gäste. Die leidenschaftliche Hobbygärtnerin gewährt im Rahmen der Serie „Mein Garten“ Einblicke in ihre 1000 Quadratmeter große grüne Idylle, um die sie sich kümmert wie um ein Kind: „Ich bin da, wenn der Garten ruft“, lautet ihre Philosophie.

Ulrike Oehme stammt aus Österreich, was man ihrer Aussprache auch nach vielen Jahren in Herdwangen-Schönach noch immer anhört. „Ich kam 1978 nach dem Chemietechnik-Studium nach Deutschland“, erzählt sie. Aufgewachsen ist sie in Linz.