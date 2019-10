In fünfter Generation betreibt Familie Blender ihren Hof in Großschönach und der 61-jährige Markus Blender hat den rasanten Strukturwandel in der Landwirtschaft miterlebt. Wie viele seiner Berufskollegen verfolgt der Landwirtschaftsmeister die derzeitige Debatte über den Klimawandel, wobei der Landwirtschaft oft zumindest eine Teilschuld an steigenden Temperaturen, CO2-Ausstoß bis hin zum Artensterben zugewiesen wird. Blender treiben die Themen um und klar ist für ihn, dass der Klimawandel existiert und dessen Folgen nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu bewältigen sind.

Viele Bienenarten brauchen bestimmte Pflanzen zum Pollensasmmeln – so wie diese kleine Wildbiene auf einer Wiesenflockenblume. | Bild: Zoch, Thomas

Kein großer Artenrückgang

Deutlich macht der Landwirt aus Großschönach, dass die Landwirtschaft heute bei der CO2-Emission-Reduktion schon einen großen Beitrag leistet, denn ein Hektar Mais bindet acht Tonnen CO2, eine Tonne Raps 3,5 Tonnen und, wenn man Ackerflächen konservierend bewirtschaftet, werden zwei Tonnen CO2 zusätzlich gebunden. Den viel diskutierten Artenrückgang in großem Ausmaß kann der achtfache Großvater aus seiner Alltagsarbeit auf den Feldern hingegen nicht bestätigen. Die Schadinsekten hätten sogar zugenommen, ebenso die Zahl der Greifvögel. Vor 10, 20 Jahren wurden Roter Milan oder Habicht als Solitärvögel bezeichnet, heutzutage flatterten 20 oder noch mehr Exemplare, wenn er einen Acker pflüge. Dass viele Milane ihren Winterflug nach Afrika nicht mehr antreten, sondern in der Region überwinterten, sei doch ein Zeichen, dass es Nahrung gebe. Keinen Zweifel lässt Blender an der Einsatznotwendigkeit von Spritzmitteln wie Glyphosat, um Unkräuter zu vernichten, was auch für seinen Betrieb, der sich auf Saatgutmehrung spezialisiert hat, überlebenswichtig ist.

Entfremdung von der Landwirtschaft

Dass das Renommee des Berufsstandes angekratzt ist, weiß Blender, und ursächlich ist für ihn die Entfremdung der Menschen von der Landwirtschaft. Früher habe es in jeder Ortschaft zahlreiche Höfe gegeben, die im Haupt-, Neben- oder Feierabendbetrieb bewirtschaftet wurden und jeder Einwohner hatte Kontakt mit Bauern, Tierhaltung und Landbewirtschaftung. Der Strukturwandel der vergangenen Jahrzehnte hat ein dramatisches Höfesterben verursacht und zu einem Wachstum der verbliebenen Hofstellen geführt. Diese Großbetriebe widersprächen besonders bei der urbanen Bevölkerung dem Bild einer häufig idealisierten Landwirtschaft, fragt Blender, ob die Tierhaltung und Bodenbewirtschaftung vor 30 oder 40 Jahren tatsächlich besser waren und erinnert an die dunklen, beengten Ställe, in denen Kühe, Rinder oder auch Schweine einst untergebracht waren. Die modernen Stallbauten seien bezüglich des Tierwohles vorbildhaft.

Kreis Sigmaringen Freude und Frust bei den Bauern Das könnte Sie auch interessieren

„Regionale Kreisläufe sind richtig“

Gerne würde Landwirt Blender auf EU-Subventionen wie die Flächenprämie von 280 Euro je Hektar verzichten und dafür Marktpreise für seine Produkte erzielen, die kostendeckend sind und den Landwirten ein Auskommen sichern. Dies könnte durch regionale Kreisläufe bei der Nahrungsmittelherstellung bestens erreicht werden, blickt er neidvoll ins Nachbarland Schweiz. Allerdings gründe der Wohlstand Deutschlands darauf, Maschinen und Autos in andere Länder zu exportieren und es sei deshalb nicht durchsetzbar, den Freihandel in der Landwirtschaft auszusetzen. „Unsere Subventionen sind in Wahrheit ein Zuschuss für die Verbraucher“, formuliert er deutlich.

Diese Form der Gülleausbringung ist ab 2020 nicht mehr erlaubt. | Bild: Patrick Pleul

Neue Vorgaben für Landwirte

Aktuell erlebe die Landwirtschaft ein Höfesterben ohnegleichen, fürchtet Blender, dass noch mehr Bauern aufgeben, auch weil zusätzliche Vorschriften den Betrieb erschweren. So verbietet die EU ab 2020 die Anbindehaltung bei Kühen, was kleinere Betriebe zu Stallneubauten zwingt. Ab 2020 ist auch die Gülleausbringung neu geregelt. Die bisherigen Sprühsysteme werden verboten, stattdessen muss die Gülle, wie beim Säen, direkt in den Boden eingebracht werden.

Stickstoffprüfung

Im Frühjahr muss jeder konventionell wirtschaftende Landwirt, der mehr als 17 Hektar hat, für jede Kulturart eine Bodenprobe ziehen, um den Gehalt an Stickstoff (N) festzustellen. Dann muss er einen Ertragswert für die Anbaufläche angeben, der sich am Durchschnittsertrag der vergangenen drei Jahre orientiert. Ziel ist, die Mindestmenge an Stickstoff zu ermitteln, die er für diesen geplanten Ertrag benötigt. Wenn Blender beim Weizen 80 Doppelzentner (DZ) je Hektar an Ertrag erzielen will, darf er maximal 2,2 Kilogramm Stickstoff je DZ düngen, also 178 Kilo pro Hektar. Von diesem Wert wird allerdings der bei der Bodenprobe ermittelte Stickstoffgehalt abgezogen. Nach der Ernte werden acht Prozent der Betriebe vom Landratsamt ausgewählt, per Zufallsprinzip, dann werden deren Düngerrechnungen kontrolliert, um festzustellen, ob der Landwirt mehr als die erlaubte Stickstoffmenge ausgebracht hat. (siv)