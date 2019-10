Eine schöne, Bürgern und Auswärtigen liebgewonnene Traditon in Großschönach ist es, am Kirchweihsonntag ein zünftiges Kirbefest zu feiern. Als bewährte Gastgeber verwöhnen die Mitglieder der Musikkapelle Großschönach die Gäste in der Ramsberghalle. Der ganze Verein packt bei Organisation und Durchführung des Festes kräftig mit an – darauf kann sich das Vorstandsteam mit Sabrina Haak, Sonja Befurt und Günter Schmid alljährlich verlassen.

Feiern in herbstlich dekorierter Ramsberghalle

Das beginnt schon beim Dekorieren der Halle. Damit die Besucher sich rundum wohlfühlen, zieren bunte Drachen, leuchtende Kürbisse, Nüsse, Kastanien, Getreideähren und Blätter die langen Tischreihen und Wände. Schließlich markiert die Kirbe auch immer den Einzug des Herbstes. Durch die großen Panoramafenster der Halle gibt es außerdem noch weitere schöne Ansichten, denn der angrenzende Wald begeistert jedes Jahr mit seinen bunten Herbstblättern.

Traditionell startet das Fest am Sonntag um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Ramsberghalle, den Pfarrer Josef Maurer hält. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Musikverein Altheim untermalt. Die Musiker bleiben danach auf der Bühne, denn sie sorgen ab 10.30 Uhr beim Frühschoppen für Stimmung. Einen reichhaltigen Mittagstisch serviert die Musikkapelle ihren Gästen. Derweil übergibt auf der Bühne der Musikverein Altheim das musikalische Zepter an die Musikerkollegen aus Denkingen. Sie sorgen mit ihrem vielfältigen Repertoire beim Nachmittagskonzert für schöne Klänge.

Kirbetanz mit dem beliebten Sterntaler Duo

Nicht wegzudenken ist der Kirbetanz, den alle Generationen beim Fest genießen. Ab 16.30 Uhr spielt das beliebte Sterntaler Duo auf. Das Repertoire von Adolf Hamberger und Franz Kuchelmeister erstreckt sich von Volks- und Stimmungsmusik über Schlager, gepflegter Tanzmusik und Oldies bis hin zu den aktuellen Hits der heutigen Zeit. Bis in den Abend hinein können die Besucher das Tanzbein schwingen.

Die Musikkapelle möchte das Kirbefest auch dazu nutzen, um über ihre Arbeit zu informieren. Im Foyer gibt es deshalb eine Ausstellung mit Bildern und Infos rund das Angebot, die Auftritte und sonstige Aktivitäten. Neben der aktiven Kapelle gibt es zahlreiche Ausbildungsangebote in Großschönach. Die musikalische Frühförderung für Kinder von drei bis fünf Jahren, das Blockflötenspiel ab sechs Jahren und die Instrumentalausbildung ab acht Jahren gehören dazu. Vororchester und die Jugendkapelle AlHeGro (Aach-Linz, Herdwangen, Großschönach) bietet dem Nachwuchs die Möglichkeit für erste Auftritte mit dem Instrument. Zusätzlich zur eigenen Ausstellung gibt es in diesem Jahr auch einen Informationsstand der Gemeinde zum DORV-Projekt (Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung).