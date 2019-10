von Stefanie Lorenz

Herdwangen-Schönach – Diesen runden Geburtstag ließen sich die Großschönacher nicht entgehen: Zwei Tage lang war in der Ramsberghalle kaum ein Durchkommen, so viele Gäste genossen das Programm des 30. Kirbefests der Musikkapelle. „Wir freuen uns, dass so zahlreiche Besucher mit dabei sind.“ Mit diesen Worten zog das Vorstandstrio Sonja Befurt, Sabrina Haak und Günter Schmid begeistert Bilanz. 300 Plätze hatte die Kapelle an den langen Tischreihen geschaffen – sie wurden alle benötigt.

Gabriele und Klaus Schönenberger informieren sich bei Onno Heijungs und Bärbl Schwägler (von links) über das Dorv-Projekt, das die Nahversorgung von Großschönach verbessern will. Ziel ist ein Lädele mit Vollsortiment. | Bild: Lorenz, Stefanie

Dass die Musikkapelle am Kirchweihsonntag ein Fest ausrichtet, ist eine lieb gewonnene Tradition in Großschönach. Unter dem Vorsitzenden Hubert Endres war das Fest vor 30 Jahren aus der Taufe gehoben worden. Auch für Ehrenmitglied Josef Schmid ist die Kirbe unverzichtbar. Seit 1968 ist er Mitglied der Musikkapelle, dem Fest war er immer treu. „Ich war dabei und manchmal auch einer der letzten Gäste“, schmunzelt er. In der Ramsberghalle fühlte am Sonntag nicht nur er sich wohl, denn die Gastgeber hatten sich beim Schmücken viel Mühe gegeben. Der Herbst war eingezogen mit bunten Blättern, Kastanien, Nüssen, Kürbissen und Getreideähren.

Martina Demmer (von links) und Sabrina Haak vom Musikverein kümmern sich um Lisbeth Dittmer und Manuela Pfeil. | Bild: Lorenz, Stefanie

Tradition und Neues, das verbanden die Musiker miteinander. So wurde das Kirbefest auch in diesem Jahr mit einem besinnlichen Gottesdienst eröffnet, den Pfarrer Josef Maurer hielt. Dazu spielte der Musikverein Altheim, der anschließend beim Frühschoppen seine Vielfalt demonstrierte mit schönen Klängen vom Marsch bis zum Abba-Medley. Auch der beliebte Kirbetanz durfte natürlich nicht fehlen, denn das Sterntaler Duo gehört zum Kirbefest einfach dazu. Bis in den Sonntagabend hinein wurde das Tanzbein geschwungen.

An der neuen Mostbar: das Vorstands-Trio Sonja Befurt (links), Sabrina Haak (Dritte von links) und Günter Schmid (rechts) gemeinsam mit Ehrenmitglied Josef Schmid. | Bild: Lorenz, Stefanie

Es gab aber auch Neues beim Kirbefest, wie etwa eine Mostbar, die von den Besucher gut angenommen wurde. Große, rote Äpfel an der Wand wiesen den Weg zu Kirsch- und Apfelmost. Außerdem hatten die Musiker in diesem Jahr das Informationsangebot im Foyer der Ramsberghalle ausgebaut. Dort gab es zum einen eine Ausstellung mit vielen Bildern zum Ausbildungsangebot des Vereins und den Aktionen der aktiven Kapelle. Junge Musiker beim Vorspielnachmittag, Bilder vom Hüttenwochenende – die Fotos zeigten, wie viel Spaß der musikalische Nachwuchs in Großschönach hat. Gleich nebenan informierten die Teilnehmer des Dorv-Projekts über ihre Arbeit. Anfang Juli war die Aktion zum Thema „Nahversorgung in Großschönach„ mit einem Info-Abend gestartet. Geschaffen werden soll ein „Lädele“ mit Vollsortiment und frischen Produkten aus der Region. Darüber hinaus soll es eine Palette an Dienstleistungen wie Post- und Paketdienst, Geldabhebung, Lieferservice, Vermittlung von Handwerksleistungen und vieles mehr geben. Ein kleines Café soll das Projekt abrunden.

Mit leckerem Essen, vielen Informationen und guter Musik, wie hier der Musikverein Altheim auf der Bühne, verwöhnten die Gastgeber von der Musikkapelle Großschönach die Besucher. | Bild: Lorenz, Stefanie

Von den 18 ehrenamtlichen Bürgern, die aktiv am Projekt mitarbeiten, informierten unter anderem Bärbl Schwägler und Onno Heijungs am Stand die Bürger. „Wir haben heute eine Liste ausgelegt, auf der Befürworter unterschreiben können. Damit können wir sehen, wie die Resonanz in der Bevölkerung ist“, erläutert Heijungs. Ziel sei, so Heijungs und Schwägler, den Lebensraum im Dorf zu stärken, indem ein Mittelpunkt für die Rundumversorgung geschaffen werde. „Die Familie soll die Möglichkeit haben, vor Ort einzukaufen. Und auch für ältere Leute sollte es ein Angebot geben, das zu Fuß erreicht werden kann“, wünscht sich Heijungs. Bürgermeister Ralph Gerster begrüßte den informativen Stand im Foyer.

Zünftige Musik und der beliebte Saumagen – wer am Sonntag gedacht hatte, die Stimmung sei nicht zu toppen, der wurde beim Feierabendhock am Montag eines Besseren belehrt. Die Ramsberghalle schien zu beben, als die Original Stehgreifler mit ihrer flotten Musik von Tisch zu Tisch zogen. Anschließend übernahmen die Jungs von Karo Blech und setzten damit einen stimmungsvollen Schlusspunkt unter eine gelungene Kirbe.

Instrumente kennenlernen

Für alle Kinder, die ein Instrument erlernen wollen, aber noch nicht genau wissen, welches Instrument am besten zu ihnen passt, gibt es am morgigen Donnerstag, 24. Oktober, ab 18 Uhr eine Instrumentenvorstellung bei der Musikkapelle Großschönach. Das Ende ist gegen 19.30 Uhr vorgesehen. Die Instrumentenvorstellung findet im Probelokal der Musikkapelle Großschönach beim Sportplatz in Kleinschönach statt. Dabei können Instrumente ausprobiert werden und es besteht zudem die Möglichkeit, sich mit den Ausbildern persönlich auszutauschen. (slo)

