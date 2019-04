von Stefanie Lorenz

Vor sieben Jahren haben sie sich als Jugendkapelle „Alhegro“ zusammengefunden, die jungen Musiker aus Aach-Linz, Herdwangen und Großschönach. Ansteckende Spielfreude sowie die Lust an Blasmusik in allen ihren – vor allem auch modernen – Facetten sind zu den Markenzeichen des jungen Orchesters geworden. Wie sicher und selbstbewusst die „Alhegros“ inzwischen geworden sind, durften rund 300 Zuhörer beim Osterkonzert in der Großschönacher Ramsberghalle erleben. Bei sage und schreibe allen fünf Titeln, die von der Jugendkapelle präsentiert wurden, wagten sich junge Solisten auf die Bühne.

Die Jugendkapelle "Alhegro" zeigte bravouröse Soli, wie hier von Manuel Muffler am Tenorsaxofon (rechts) bei dem Stück "You raise me up". | Bild: Stefamie Lorenz

Und das in einer faszinierenden, musikalischen Bandbreite: Vom von Trompeter Julian Atzenhofer gefühlvoll intonierten „What a Wonderful World“ über die lustige Polka „Der fidele Bassist“, die Christoph Nufer an der riesigen Tuba mit Bravour meisterte, bis hin zum modernen „You raise me up“ mit einem tollen Manuel Muffler am Tenorsaxofon. Die beiden Dirigenten Julia Kellenhofer und Dominik Hönig leiteten den Nachwuchs gewohnt lässig und fröhlich, aber doch mit sicherer Hand. Auch bei der Auswahl der Titel hatten sie ein glückliches Händchen bewiesen. Mitreißende Trommeln bei den „Fascinating Drums“ und gefühlvolle Töne bei „Can’t stop the feeling“ sorgten für Vielfalt. Angesagt wurden die Musikstücke vom Moderatorinnen-Duo Laura Renninger und Marina Buhl, die zum ersten Mal diese Aufgabe übernahmen und sie sehr charmant meisterten.

Musikerlebnis mit spiritueller Note

Ein Vaterunser am Ostermontag? – Das passte perfekt. Die Musiker der aktiven Kapelle hatten sich als Einstieg in ihren Konzertteil für eine ganz besondere, musikalische Version entschieden: das „Baba Yetu“. Dabei handelt es sich um den Titelsong für das Computerspiel „Civilization IV“. Der Text ist das Vater Unser in der Sprache Swahili. Mitreißende Klänge füllten die Ramsberghalle – ein eindrucksvolles Musikerlebnis mit einer spirituellen Note. Alexander Bippus-Jäger, der vom Blasmusikverband Sigmaringen gekommen war, um die Ehrungen verdienter Musiker vorzunehmen, zollte den Akteuren für dieses Lied viel Lob und bekannte, dass er es selbst schon für ein Wertungsspiel „in schweißtreibenden Stunden“ eingeübt hatte.

Zwischen-Applaus belohnt die Musiker

Herzstück des Auftritts der aktiven Kapelle war ein besonders anspruchsvolles Stück: „Die Second Suite in F“, bei der in vier Sätzen verschiedene Melodien der englischen Volksmusik vorgetragen werden. Die Herausforderung der verschiedenen Taktartwechsel im dritten Satz meisterten die versierten Musiker hervorragend. Dafür gab es vom Publikum zu Recht einen begeisterten Zwischen-Applaus. Wunderschön ertönte die Klarinette von Benno Petersen bei diesem Stück. Ganz nah an seinen Musikern war nicht nur bei dieser Suite Dirigent Jürgen Lohr. Er ist kein Mann der großen Gesten; leitete die Instrumentalisten mit einer unaufdringlichen, eher zurückhaltenden Körpersprache, aber immer sehr sicher. Da, wo leise Töne gefragt waren, dämpfte er die Musiker sanft. Bei Titeln mit majestätischen Tönen, wie dem vielseitigen „Crossroads“, ermunterte er das Orchester zu voller Klangpracht. „Auf unserem Lebensweg gibt es viele Kreuzungen und wir müssen viele Entscheidungen treffen“, hatte Sonja Befurt, die gemeinsam mit Sabrina Haak die Doppelspitze als Vorsitzende der Musikkapelle Großschönach bildet, diesen Titel angekündigt. Sie selbst sei froh, dass ihre „Crossroads“ sie nach Großschönach geführt hätten, bekannte sie.

"Blue Ridge Saga" mit Dirigent Tobias Allweyer

Auch der zweite Dirigent der Musikkapelle Großschönach, Tobias Allweyer, hatte am Ostermontag einen – wirklich denkwürdigen – Einsatz. Er führte das Orchester durch die „Blue Ridge Saga“, die vom Leben einer irischen Auswandererfamilie in ihrer neuen Heimat, dem Blue Ridge Gebirge im amerikanischen North Carolina, erzählt. Die prächtigen Töne spiegelten die Anmut der Berge wider.

Ein Zebra auf dem Saxofon, ein Löwe an der Tuba – Was es mit den vielen in der Ramsberghalle verteilten Kuscheltieren auf sich hatte, wurde gegen Ende des Konzertabends klar. Dann intonierten die Musiker die fröhliche Filmmusik von Hans Zimmer zum Animationsfilm „Madagaskar“, bei dem Zebra Marty und Löwe Alex wilde Abenteuer bei ihrer Flucht aus dem Zoo erleben. Damit setzten die Musiker einen schönen Kontrapunkt zu den eher ernsten Stücken im letzten Teil des Konzerts.

Wenn ein Marsch auf Jazz-Elemente trifft

Mit donnerndem Applaus erklatschten sich die Zuhörer am Ende eine ganz besondere Zugabe. Der bekannte Marsch „Alte Kameraden“, der bei Blasmusikkonzerten immer wieder ertönt, wurde von der Musikkapelle mit swingenden Jazz-Elementen versehen. Eine geniale Mischung, bei der die Finger mitschnippten, die Füße wippten und so mancher Zuhörer in der Ramsberghalle auch ein bisschen die Hüfte zucken ließ.

