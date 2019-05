Einweihung des neuen Vereinsheims, Bekanntgabe von Änderungen, Vorstandsberichte, Ehrungen und Wahlen: Bernhard Grimm, Vorsitzender des Herdwanger Sportvereins (SV), hatte bei der Mitgliederversammlung zahlreiche Punkte auf der Tagesordnung abzuarbeiten. Im neuen Vereinsheim begrüßte er 83 der 648 Mitglieder, unter ihnen auch Bürgermeister Ralph Gerster. Schriftführerin Christine Saub, Jugendleiter Jürgen Ostermaier, Schatzmeister Ingo Roth sowie die Kassenprüferinnen Christa Boos und Claudia Baumann konnten durchweg positive Berichte aus ihren Bereichen vortragen.

Sportlich gut aufgestellt

In sportlicher Hinsicht sieht sich der SV gut aufgestellt: Vom Mutter-und-Kind-Turnen (für Kinder ab zwei Jahren) bis zur Freizeitgruppe gibt es eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten für die verschiedenen Altersgruppen. Zudem wurde am 31. Juli 2018 die Radsportgruppe gegründet, die offen für jedes Alter ist und mittlerweile bereits 13 Mitglieder hat, wie Bernhard Grimm berichtete.

Jugendbereich schließt sich in der Saison 2019/2020 der SG Denkingen/Aach Linz an

Der Vorsitzende teilte den Anwesenden weiter mit, dass die Spielgemeinschaft mit Hohenfels/Sentenhart im Jugendbereich zum Ende der Saison aufgelöst wird. Dank der Initiative von Michael Rothweiler, Vorsitzender des SV Großschönach, werde sich der Verein in der Saison 2019/2020 im Jugendbereich der SG Denkingen/Aach-Linz anschließen.

Neubau des Vereinsheims mit Sportgelände liegt im Finanzplan

Schatzmeister Ingo Roth erzählte den Mitgliedern, dass der Finanzplan für den Neubau des Sportgeländes mit Vereinsheim eingehalten wurde. Nach vierjähriger Planungs- und Bauzeit habe man die Arbeiten im Frühjahr abschließen können. Es fehlten aktuell lediglich noch die Überdachung der Terrasse sowie der Zaun um das Sportgelände. Mehr als 3700 Arbeitsstunden wurden in den verschiedenen Gewerken inklusive der Bauleitung von aktiven und passiven Mitgliedern geleistet. Bürgermeister Ralph Gerster betonte, er ziehe vor diesem gemeinschaftlichen Kraftakt seinen Hut. Die Planungen für die Einweihungsfeierlichkeiten am 6. und 7. Juli sind bereits in vollem Gange, wie Ingo Roth weiter mitteilte.

Herdwangen-Schönach 3000 Stunden Eigenleistung für neues Vereinsheim des Herdwanger SV Das könnte Sie auch interessieren

Benedikt Braun appelliert an Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen

Zu Beginn der Wahlen richtet Benedikt Braun einen flammenden Appell an die Vereinsmitglieder, Verantwortung zu übernehmen und so den Fortbestand des Vereins zu sichern. So fand sich doch noch ein Kandidat für das vakante Amt des stellvertretenden Vorsitzenden: Manuel Weigele ist der Nachfolger von Jürgen Ostermaier. Sieben Beisitzer gehören dem Vorstand an. Eva Stadler, Thaddäus Saub und Tobias Stehle stellten sich weiterhin zur Verfügung. Neu hinzu gewählt wurden Daniel Braun, Fabian Fügner, Sandrina Höfler und Angelika Keller. Als neuer Jugendleiter wurde Nino Sebastiani einstimmig gewählt.

23 Mitglieder erhalten Ehrennadeln

Bernhard Grimm verteilte im Anschluss kleine Geschenke an verschiedene Mitglieder, die sich als Platzwarte, Sportplatzkassierer, in der Mitgliederverwaltung oder als Übungsleiter beim SV engagieren. Insgesamt 23 Mitglieder erhielten die Vereinsehrennadel in Bronze (für 15 Jahre aktive oder 20 Jahre passive Mitgliedschaft), in Silber (für 20 Jahre aktive oder 30 Jahre passive Mitgliedschaft) und in Gold (für 30 Jahre aktive oder 40 Jahre passive Mitgliedschaft).

Vorstand ernennt neun Ehrenmitglieder

Bedingt durch den Bau des Sportgeländes wurde laut Bernhard Grimm in den vergangenen Jahren die Ernennung von Ehrenmitgliedern etwas vernachlässigt. Die Mitgliederversammlung segnete einstimmig die Vorschläge des Vorstands zur Ernennung von neun Ehrenmitgliedern ab.

Die neuen Ehrenmitglieder des Sportvereins freuen sich über die Ernennungsurkunde sowie über ein kleines Geschenk. Von links: Helmut Brehm, Berthold Baumann, Benedikt Braun, Joachim Weigele, Ingrid Baur, Albert Stehle und Kurt Gertis. | Bild: Veronika Treubel

Sie erhielten Auszeichnungen

Die Vereinsehrennadel in Bronze erhielten: Sonja Langer, Anita Grimm, Alexander Thurmaier, Hubert Schmid, Verena Schröter, Sarah Bauer, Matthias Öhme, Monika Braunwarth. Die Vereinsehrennadel in Silber bekamen: Cordula Buhl, Andreas Götz, Silke Speer, Elvira Bäumle, Josef Huber, Nina Döring, Fritz Schmid, Harald Sommer, Winfried Wetzel. Die Vereinsehrennadel in Gold ging an Angelika Keller für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft und für 40 Jahre passive Mitgliedschaft konnten Gerhard Atzenhofer, Rainer Brehm, Otto Grimm, Mathias Maier, Simon Stadler und Silvia Stalder-Schmid die Auszeichnung entgegennehmen.