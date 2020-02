Herdwangen-Schönach vor 15 Stunden

Herdwanger Eselohren: Lokalkolorit und Spaß beim Bürgerball

Die Dorffasnet in Herdwangen erlebte am Samstag mit dem Bürgerball in der Bundschuhhalle einen ersten großen Höhepunkt. Zum ersten Mal führte mit Hubert Bauer und Pascal Amann ein Moderatoren-Duo durch das Programm.