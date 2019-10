von Magdalena Hangarter

Ein Festival im Herbst voller Farben, Gerüche und Klänge konnte am Samstag in Lautenbach erlebt werden. Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach lud zum ersten „Herbstival“ ein – eine Mischung aus Herbstmarkt und Festival.

Lucile Huguet aus dem Vorstandsteam der Waldorf-Kindertagesstätte bastelt ein Zwergenstübchen mit Wito Thore. | Bild: Magdalena Hangarter

„Wir wollten etwas Neues machen“, erzählt Veranstaltungsorganisator Kees Richters, der das neue Veranstaltungsformat zusammen mit Sabine Haussmann, Sonja Rothweiler, Jasmin Schiebel und Lennart Vocke organsierte. Weiter berichtet Richters: „Außerdem war es auch für die Mitarbeiter einfach zu viel geworden.“ Der bisherige Tag der offenen Tür im Frühjahr wurde daher dieses Jahr schon durch einen kleineren Maimarkt in der Gärtnerei ersetzt. Auch beim Ereignis im Herbst gibt es einige Veränderungen. Die bisherige Veranstaltung am Sonntag lag ganz in den Händen der Lautenbacher. Egal ob Essen, musikalische Unterhaltung oder der Verkauf der Lautenbacher Produkte, alles musste durch das sonntägliche Ehrenamt abgedeckt werden.

An einem der herbstlich dekorierten Stände in Lautenbach verkauft Viola Ulke ihr Selbstgebasteltes. | Bild: Magdalena Hangarter

Auch weiterhin arbeiten viele am Samstag ehrenamtlich mit, doch wurde der Verkauf ebenfalls für andere Stände und Vereine geöffnet. Neben der bewährten Lautenbacher Bratwurst wird nun also arabische Falafel oder siebenbürgische Baumstriezeln angeboten. Außer den sechs Bewirtungsständen gibt es nun auch Produktstände. Von der upgecycelten Handtasche über die gefilzten Hausschuhe bis zur gehäkelten Wollmütze gibt es hier nichts, was das Bastler-Herz nicht höherschlagen lassen würde. „Für die Auswahl der Verkaufsstände war uns wichtig, dass die Produkte zu Lautenbach passen“, sagt Richters. Selbstverständlich gibt es aber auch die Lautenbacher Produkte aus der Buchbinderei, Weberei oder der Tonwerkstatt. Eines der neuen Produkte der Tonwerkstatt ist das Igel-Iglu, das zusammen mit dem BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland) entwickelt wurde. Ein sicheres (und hübsches) Quartier für den Winter soll damit im heimischen Garten für den Igel geschaffen werden. Für die kommenden „Herbstivals“ plant die Organisationsgruppe auch die Werkstätten für die Besucher zu öffnen. Dies habe dieses Jahr leider noch nicht geklappt, so Richters.

Mit ganz viel Spielfreude: Einer der musikalischen Höhepunkte war sicher der Auftritt von Zäpfle Bräss. Nachmittags spielte die Gruppe an verschiedenen Stellen in Lautenbach, immer umgeben von zahlreichen Zuhörern. | Bild: Magdalena Hangarter

Eine weitere große Neuerung sind die vielen Musik-Acts, die wie bei einem Festival über den Tag verteilt stattfanden. Egal ob Blasmusik, Folk oder Modern Jazz – hier war sicher für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Und wie sieht das Fazit der Organisatoren aus? Richters zeigt sich zufrieden. Da sich der Herbst vormittags von seiner regnerischen Seite zeigte, war der Markt vor allem nachmittags, als die Sonne schien, gut besucht. „Doch es gibt natürlich noch Einiges, was wir verbessern möchten,“ sagt Richters abschließend über den gelungenen Auftakt des ersten „Herbstivals“ in Lautenbach.

Herbstival

Statt wie bisher finden in Lautenbach nun nicht mehr der Tag der offen Tür im Frühjahr und der Herbstmarkt statt, sondern ein kleinerer Maimarkt und das neue „Herbstival“. Auf dem Inklusionsmarkt will sich die Dorfgemeinschaft nun noch stärker nach Außen öffnen, indem an den Ständen auch Produkte von befreundeten Einrichtungen, Nachbarn und Künstlern angeboten werden. Eine weitere Neuerung ist der stärkere Fokus auf die kulturelle Seite der Veranstaltung. Das Datum für das zweite Herbstival steht bereits fest: Es soll am 10. Oktober 2020 stattfinden.