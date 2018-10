Über eine Stunde lang wurde in der Gemeinderatssitzung ein Thema intensiv diskutiert, das Michael Rothweiler irgendwann mit dem naheliegenden Adjektiv "beschissen" umschrieb. Die Aufstellung von Hundekotstationen und die Neufassung der Hundesteuersatzung standen auf der Tagesordnung. Das Aufregerthema Hundekot ploppt regelmäßig hoch, wenn sich Bürger über die Hinterlassenschaften von Hunden auf Gehwegen und Grünflächen beschweren.

Die Hundesteuer in Herdwangen-Schönach wurde in den zurückliegenden 16 Jahren nicht erhöht. Der Rat beschloss nun mit Neufassung der Satzung, den jährlichen Steuersatz von 60 Euro auf 90 Euro für den ersten Hund anzuheben, der zweite Hund kostet 180 Euro. "Eine Erhöhung um 50 Prozent ist unverschämt", fand Robert Streicher, der die Hundesteuer generell für ungerecht hält – eine Auffassung, die allerdings nicht von der Mehrheit geteilt wurde. Mit 90 Euro liegt Herdwangen-Schönach im oberen Mittelfeld, was die Hundesteuer angeht. Auch in Pfullendorf zahlt man diesen Betrag für den ersten Hund, in Wald und Illmensee sind es 84 Euro. Meßkirch liegt mit 108 Euro an der Spitze.

Für einen Kampfhund fallen nicht mehr 600 Euro an, sondern 800 Euro. Diesen Vorschlag hatte Berthold Baumann eingebracht. In Leibertingen und Meßkirch zahlen Kampfhunde-Besitzer sogar 1780 Euro. Auch der Vorschlag von Gerhard Braun wurde in die Satzung aufgenommen: Jäger, die einen Jagdhund mit Brauchbarkeitsprüfung besitzen, werden von der Steuer befreit.

Um Hunde und ihre Geschäfte ging es bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. | Bild: Kirsten Johanson

Das Aufstellen von Hundetoiletten, also von Stationen, an denen Gassigänger Tüten ziehen, um damit den Kot aufzuklauben und in bereitgestellten Mülleimern zu entsorgen, stand zuletzt 2010 zur Diskussion. Damals hatte der Rat das Aufstellen solcher Stationen abgelehnt. Da ihr Fehlen aber mehrfach moniert wurde, befasste sich das Gremium im Zusammenhang mit der Steueranhebung nun also eingehend damit. Über Anzahl und Standorte schieden sich ebenso die Geister wie über Sinnhaftigkeit und Akzeptanz der geplanten Stationen.

Konrad Jäger prophezeite tütenweise illegal entsorgten Hausmüll. Er hielte einen Babywindel-Container sowieso für sinnvoller, um junge Familien bei der gewichtsabhängigen Müllgebühr zu entlasten. Überhaupt würden so einige Hundebesitzer die Tüten gar nicht in die dafür vorgesehenen Eimer werfen, sondern in die Landschaft. Peter Atzenhofer regte an, lediglich eine hohe Anzahl von Entsorgungsbehältern ohne Tütenspender zu installieren und stattdessen den Hundebesitzern zusammen mit dem Steuerbescheid eine Rolle solcher Beutel zukommen zu lassen – ähnlich wie beim Gelben Sack. Dieser Vorschlag fand jedoch keine Mehrheit.

Singen Drei Paarreime gegen den Hundekot: Die Stadt Singen setzt auf Humor Das könnte Sie auch interessieren

Schließlich wurde beschlossen, 16 Stationen im Gemeindegebiet aufzustellen. Eine Hundekotstation kostet rund 800 Euro. Die Behälter sollen einmal pro Woche geleert werden. Stellt die Gemeinde eine geringfügig beschäftigte Person, fallen mindestens 3000 Euro Lohn- und Fahrtkosten pro Jahr an. Alternativ könnte ein Verein – oder mehrere – mit dem Leeren der Stationen und Nachfüllen der Tüten die Vereinskasse aufbessern. "Wenn wir eine solche Patenschaft aufs Auge gedrückt bekommen, dann drehe ich durch", sagte Michael Rothweiler. In dieser Sache konnte Bürgermeister Ralph Gerster den Vorsitzenden des SV Großschönach beruhigen. Zwangs-Patenschaften zur Häufchen-Entsorgung sind nicht angedacht.

Zahl der Hunde Zum Stand Mitte September waren in Herdwangen-Schönach 269 Hunde angemeldet, davon haben 21 Halter jeweils zwei Hunde, ein Halter hat drei Hunde und ein Halter hat vier Hunde. Zwei Halter haben Zwinger mit bis zu fünf Hunden angemeldet. Bislang wurden pro Jahr etwa 17 500 Euro Hundesteuer eingenommen. Nach Anhebung der Steuer liegen die Mehreinnahmen bei rund 9000 Euro pro Jahr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein