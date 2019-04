Nachdem die alte Hauptsatzung der Gemeinde aus dem Jahr 1991 stammt, hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung eine Aktualisierung beschlossen. Bei den jährlichen Berichten zur Genehmigung des Haushaltsplans war dies von der Kommunalaufsicht wiederholt empfohlen worden. Die Verwaltung hat den Gemeinderäten entsprechend dem Muster des Gemeindetags eine Neufassung zur Abstimmung vorgelegt.

Der Gemeinderat tagt im Wechsel in Herdwangen im Rathaus (Bild) und im Feuerwehrhaus in Großschönach. Da zur Gemeinde mehrere Teilorte gehören, spielt die Frage nach Unechter Teilortswahl eine Rolle. | Bild: Kirsten Johanson

Wie in der alten, so ist auch in der neuen Hauptsatzung nach wie vor die Unechte Teilortswahl festgehalten, die für die Wohnbezirke Herdwangen fünf Sitze, für Großschönach sechs Sitze und für Oberndorf einen Sitz vorsieht. Peter Atzenhofer (Freie Wähler) merkte an, er halte es für angebracht, die Unechte Teilortswahl abzuschaffen und möchte das in naher Zukunft diskutieren. Die Listen sind hier nach Ortsteilen getrennt aufgestellt, sodass jeder Wähler weiß, welche Kandidaten für seinen Wohnbezirk kandidiert.

Seit der Gemeindereform sind fast 50 Jahre vergangen

Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärte Atzenhofer seine Beweggründe: "Es ist landauf, landab so, dass die Kandidatensuche für die Kommunalwahl immer schwieriger wird. Ich halte es für sinnvoll, dass wir auf eine gemeinsame Liste für die Gesamtgemeinde hinarbeiten. Das wäre ein politischer Schritt und eine Chance, vom Teilorte-Denken wegzukommen. Man muss bedenken: Seit der Gemeindereform sind fast 50 Jahre vergangen."

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Atzenhofer gehört dem Gemeinderat seit 6,5 Jahren an, in der Zeit sei über Beibehaltung oder Abschaffung der Unechten Teilortswahl nicht offiziell diskutiert worden. Altgemeinderat Helmut Bussmann, der 20 Jahre als Mitglied der Freien Wähler im Gremium war, erinnert sich, dass seine Fraktion mehrfach den erfolglosen Vorstoß gemacht hat, die Unechte Teilortswahl abzuschaffen. "Die Befürworter der Unechten Teilortswahl haben damit argumentiert, dass kleinere Ortsteile ihre Sitze verlieren könnten und nicht mehr mit einem Vertreter im Rat prasent zu sein. Wir waren der Meinung, dass jeder Gemeinderat für alle Ortsteile gleichermaßen zuständig ist, sind aber an den Mehrheiten gescheitert."

Dem Gros der Neuerungen stimmten die Gemeinderäte zu

Über eine Änderung des Wahlverfahrens wurde bei der Sitzung nicht debattiert, wohl aber um die in der Hauptsatzung dargelegten Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse des Bürgermeisters. Hier stieß Gerhard Braun (CDU) eine längere Diskussion an und so wurde über jeden geänderten Punkt einzeln abgestimmt. Dem Gros der Neuerungen stimmten die Gemeinderäte zu.

Konstanz Kommunalwahlen vor dem Endspurt: AfD nimmt Kreistage ins Visier Das könnte Sie auch interessieren

Beispielsweise kann der Bürgermeister nun über- oder außerplanmäßige Ausgaben bis zu 3000 Euro im Einzelfall ohne gemeinderatliche Zustimmung genehmigen, bisher waren es 2000 Euro. Das Gremium lehnte jedoch den Verwaltungsvorschlag ab, als es um die Veräußerung von beweglichem Vermögen – das könnte beispielsweise ein Bauhof-Fahrzeug sein – ging. Bisher stand in der Satzung in diesem Zusammenhang der Betrag 1000 Euro. Der Gemeindetag empfiehlt zwischen 10 000 und 17 900 Euro, die Verwaltung schlug 15 000 Euro vor. Das war den Gemeinderäten zu hoch gegriffen und so wurde 5000 Euro beschlossen.

Mitspracherecht ei Personalfragen

Bei bestimmten Personalfragen beanspruchen die Gemeinderäte ein Mitspracherecht. "Als Gemeinderat in einer kleinen Gemeinde möchte ich gerne einbezogen werden", so Braun. Nur bei der Einstellung von Erzieherinnen für den Kindergarten, bei Personal in niedrigeren Tarifgruppen oder geringfügig Beschäftigten kann der Bürgermeister ohne vorheriges Einbeziehen des Gemeinderats entscheiden.