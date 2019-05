Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Kindergartengebühren für 2019/20 festgelegt. Angelehnt an die Tarifentwicklung, orientierte sich Herdwangen-Schönach zur Festsetzung der Elternbeiträge an der Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände und wird die Gebühren um drei Prozent anheben. Die letzte Änderung für die Kindergartenjahre 2017/18 und 2018/19 hatte das Gremium im Sommer vor zwei Jahren beschlossen.

Beschluss mit zwei Gegenstimmen

Für einen Platz im Regelkindergarten zahlt eine Familie mit einem Kind nun 117 statt 114 Euro. Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern fallen 90 Euro statt bisher 87 Euro an. Ein Krippenplatz kostet für ein Kind aus einer Ein-Kind-Familie in Zukunft 345 statt 335 Euro. Mit zwei Gegenstimmen wurde die Erhöhung so beschlossen.

Robert Herrmann: „Jungen Familien etwas Gutes tun“

„Bei der Rücklage, die wir haben, können wir auf eine Erhöhung verzichten“, stellte Robert Streicher fest. Auch Robert Herrmann war der Meinung: „Wir können es uns leisten und erlauben, jungen Familien etwas Gutes zu tun.“ Die Gemeinde sei ja nicht gezwungen, die Gebühren zu erhöhen.

Kostendeckungsgrad bei 16 und 12 Prozent

Es sei nun einmal so, dass Kindergärten zu den Einrichtungen gehörten, die weniger erwirtschaften und wo der empfohlene Deckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge nicht erreicht werde. Im Jahr 2018 lag dieser in Herdwangen bei 16 Prozent und in Aftholderberg bei 12 Prozent.

Sebastian Blender: „Lieber jetzt um drei Prozent als später mehr erhöhen“

Sebastian Blender und Manfred Demmer vertraten die Auffassung, die Erhöhung jetzt auszusetzen, würde die Eltern im Nachhinein umso härter treffen, da der Gebührensprung dann höher ausfalle. Blender argumentierte: „Lieber erhöhen wir jetzt um drei Prozent und nicht zu einem späteren Zeitpunkt um fünf oder sechs Prozent.“

Konrad Jäger: „Gern und viel in Kindergärten investiert“

Konrad Jäger fügte hinzu: „Wir haben in der Vergangenheit gerne und viel in unsere Kindergärten investiert. Ich halte drei Prozent für akzeptabel.“ Über 700 000 Euro hatte die Gemeinde in die Erweiterung des Märchenlands gesteckt und für die Neu- und Umbauarbeiten des Kinderlands über 1 Millionen Euro.

Zwei kommunale Kindergärten in der Gemeinde

Mit dem Kinderland und dem Märchenland gibt es in der Gemeinde Herdwangen-Schönach zwei kommunale Kindergärten mit drei Krippengruppen, in denen je zehn Kinder betreut werden. Hinzu kommen 122 Plätze in fünf Gruppen für über Dreijährige. Der freie Waldorfkindergarten in Lautenbach bietet zehn Krippenplätze und 37 Plätze für Kinder über drei Jahren.