"Das war klasse!" Als der stellvertretende Kreisbrandmeister Dieter Müller dieses Lob aussprach, war alles schon vorbei. Und der Gewerbebetrieb von Alwin Hienerwadel in Aftholderberg lag nicht in Schutt und Asche, was dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr zu verdanken war. Zum Glück hatte es nicht wirklich gebrannt, denn es handelte ich um die Jahreshauptübung der Gesamtwehr. Doch die 38 Feuerwehrleute mit Einsatzleiter Rainer Müller hätten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht, wäre es real gewesen.

Rainer Schmid bei der Übung der Freiwilligen Gesamtfeuerwehr Herdwangen-Schönach in Aftholdenberg mit einer Wärmebildkamera. Sie wandelt Wärmestrahlung, die Objekte und Personen abgeben, in ein sichtbares Bild um. Bilder: Kirsten Johanson | Bild: Kirsten Johanson

Es war halb acht am Freitagabend, als die Feuerwehrleute von der Ravensburger Leitstelle über digitale Meldeempfänger informiert wurden, dass es in Aftholderberg brennt. Und zwar bei DaLaval, einem Betrieb für Melk-, Fütterungs- und Milchkühlanlagen. Angenommen wurde, dass – ausgehend von einem Gabelstapler – ein Feuer in der Firmenhalle ausgebrochen sei. "Das kann beim Schweißen passieren, bei einem Kurzschluss der Fahrzeugbatterie oder einer Knallgasexplosion beim Aufladen der Batterie", erklärte Gesamtkommandant Hubert Specker.

Hubert Specker, Gesamtkommandant der Feuerwehr Herdwangen-Schönach (links), und Dieter Müller, Kommandant der Pfullendorfer Feuerwehr, beobachteten die Übung. | Bild: Kirsten Johanson

"Ein anspruchsvolles Übungsobjekt, denn im Gebäudeinnern lagern Chemikalien", stellte Dieter Müller fest. Die Halle wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr künstlich vernebelt, Daniel Lehr von der Jugendfeuerwehr legte sich neben den Stapler und simulierte einen Verletzten. Schon zehn Minuten nach Alarmierung traf Florian Herdwangen-Schönach 1-44 ein, so der Funkname für das Löschgruppenfahrzeug (LF 20), gefolgt vom Tragkraftspiritzenfahrzeug (TSF) aus Oberndorf und dem Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug, im Kurzwort HLF 10 genannt. Alwin Hienerwadel händigte den Helfern die Datenblätter aus, so dass diese wussten, um welche Gefahrenstoffe es sich handelte.

Einsatzleiter Rainer Müller (links) bespricht mit Simon Imhäuser die Lage. | Bild: Kirsten Johanson

Kurzerhand wurde der Gefahrgutzug, der in Mengen stationiert ist, nachalarmiert. Im Ernstfall hätte es passieren können, dass beim Zusammentreffen von Säure, Lauge und Wasser Chlorgas entsteht. "Man hätte in dem Bereich also mit Schaummittel gelöscht", so Specker. Die Feuerwehr muss in einem solchen Fall auch abwägen, ob sie die Bevölkerung über Lautsprecherdurchsage auffordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch über die Smartphone-App "Nina" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wäre es möglich gewesen, die Einwohner zu warnen.

Dies passierte bei der Übung in Aftholderberg natürlich nicht, aber es wurde eine Sperre aus Planen und Sandsäcken errichtet, damit das unter Umständen umweltschädigende Löschwasser nicht in den öffentlichen Kanal fließen konnte.

"Wenn Chemikalien im Spiel sind, muss die Feuerwehr je nach Lage auch eine Deko-Stelle einrichten, um die Personen, die in Kontakt mit dem Gefahrgut kamen, zu dekontaminieren, also zu entkleiden und mit Wasser abzuspritzen", erklärte Müller später bei der Manöverkritik im Feuerwehrhaus in Großschönach. "Die Übung hat ja wie am Schnürle geklappt. Sie verlief sehr harmonisch und ruhig", lobte Müller. Sein einziger Kritikpunkt war die Fahrzeugaufstellung. "Wäre es nötig gewesen, die Drehleiter oder weitere Löschfahrzeuge anzufordern, hätten die keinen Platz gehabt."

"Übung dient auch der Außendarstellung" Ralph Gerster, Bürgermeister der Gemeinde, nimmt die Übung in Augenschein. Schauen Sie bei jeder Hauptübung zu? Ja, ich bin immer dabei. Und wenn im Anschluss die Kritik des Kreisbrandmeisters, oder am heutigen Tag die seines Stellvertreters, gut ausfällt, ist das natürlich ein beruhigendes Gefühl. Ich bin sehr dankbar für die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr. Die Fläche der Gemeinde Herdwangen-Schönach ist groß – und entsprechend auch der Aktionsradius der Feuerwehr mit Standorten in Oberndorf und Großschönach. Es ist gut und wichtig, dass die Feuerwehr im Wechsel in allen Ortsteilen übt. In Aftholderberg waren LT Ultra, der Kindergarten und das Gasthaus Frieden bereits Übungsobjekte. Zur jährlichen Hauptübung ist auch die Öffentlichkeit eingeladen. Eine solche Übung dient ja auch der Außendarstellung, bei der die Feuerwehrleute ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. (kaj)

