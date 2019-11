Die Spendengala in der Bundschuhhalle in Herdwangen am Samstag war ein voller Erfolg und das Sparschwein wurde gut gefüttert. „Zuzüglich zu den bereits eingegangenen Sponsorengeldern von 2000 Euro haben wir mit der Gala 5741 Euro eingenommen“, freuen sich die Organisatorinnen Nadine Atzenhofer (24) und Magdalena Stehle (25) über die Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Ein Drittel davon geht an die Bürgerstiftung Herdwangen-Schönach, zwei Drittel an die Bischof Emil Stehle Stiftung.

Claudius Sperling und Harald Walser – „Akkordius und Githarry“ – eröffneten den Abend mit südamerikanischen und spanischen Klängen. | Bild: Johanson, Kirsten

Einmal abgesehen davon, dass der Betrag sinnvoll, nämlich für karitative Zwecke eingesetzt wird, hat das Publikum am Samstagabend auch etwas bekommen für sein Geld: Chorgesang, südamerikanische Rhythmen, Blues, Schlager, Balladen, Pop... Das Programm war erste Sahne und zeigte obendrein, wie viele Talente in Herdwangen-Schönach ihre Wurzeln haben. So etwa Thommy Haug: Er und seine Band befinden sich in Sachen Musik gerade auf der Erfolgsspur, haben schon bei Gentleman und Stefanie Heinzmann als Vorgruppe gespielt.

Rund 250 begeisterte Gäste erlebten einen abwechslungsreichen Abend in der Bundschuhhalle. | Bild: Johanson, Kirsten

Das Thema „Südamerika“ zog sich wie ein roter Faden durch das Programm und wurde von vielen Akteuren aufgegriffen, gleich zu Beginn etwa von Harald Walser aus Herdwangen und Claudius Sperling aus Pfullendorf. Instrumentalstücke aus Kolumbien, Brasilien und Venezuela, dargeboten mit Gitarre und Akkordeon, stimmten das Publikum auf die kommenden Stunden ein. Wie Salsa Cubana tänzerisch aussieht, zeigten dann die Tanzschule No.10 aus Friedrichshafen. Monika Joos und Susanne Nipp verzauberten mit Gitarre und glasklarem Gesang von Bette Midlers „The Rose“ bis hin zum Beatles-Klassiker „Let it be“.

Gerhard Braun, Herdwangen: „Es ist super, was Nadine Atzenhofer und Magdalena Stehle geleistet haben.“ | Bild: Johanson, Kirsten

Viel Applaus gab es auch für die originelle Klavier-Darbietung von Musikstudentin Annika Endres, die ihrem Instrument eindrucksvolle Musik entlockte. Als Publikumslieblinge entpuppten sich die Sängerinnen und Sänger von Chips & Flips. Der Chor versprühte gute Laune mit Schlagern von Udo Jürgens oder Boney M.

Thaddäus Saub, Alberweiler: „Es ist ein sehr schöner Abend mit einem tollen Programm.“ | Bild: Johanson, Kirsten

Die Benefizaktion war eine spontane Idee und basiert auf dem Wunsch der beiden jungen Frauen, Menschen zu unterstützen, die fernab von Wohlstand in schwierigen finanziellen und sozialen Verhältnissen leben. Madgalena Stehle, Bischof Emil Stehle war der Bruder ihres Großvaters, hatte 2018 einen Monat als Freiwillige im Kinderheim „Valle Feliz“ im ecuadorianischen Santo Domingo de los Tsachilas gearbeitet. Viele der Kinder dort sind Halb- oder Vollwaisen oder kommen aus zerrütteten Familienverhältnissen.

Thommy Haug, Musiker, Herdwangen: „Ich habe unsere Teilnahme bei der Veranstaltung sofort zugesagt, die Gala ist eine tolle Sache.“ | Bild: Johanson, Kirsten

Zu Hause in Herdwangen erzählte sie Nadine Atzenhofer von ihren Erfahrungen und die Freundinnen beschlossen, etwas auf die Beine zu stellen. „Eine tolle Sache, was mir die beiden charmanten und bescheidenen Frauen im Büro vorgestellt haben“, erinnert sich Ralph Gerster. „Es macht Spaß und erfüllt mich mit Stolz, Bürgermeister in einer Gemeinde zu sein, in der sich die Menschen so für das Gemeinwesen einsetzen.“

Ein tolles Team: Magdalena Stehle, Dennis und Nadine Atzenhofer (von links). Die beiden jungen Frauen hatten die Gala organisiert, Dennis Atzenhofer moderierte die Show. | Bild: Johanson, Kirsten

Die Gemeinde verlangte für die Bundschuhhalle keine Miete, die Künstler verzichteten auf ihre Gage. Viele Freunde und Verwandte unterstützten die Frauen, so auch bei der Bewirtung am Samstagabend. „Licht- und Tontechnik kostet uns auch nichts, die Eventagentur to-pro aus Geisingen unterstützt uns hier.“ Und mit Dennis Atzenhofer (27), dem Bruder von Nadine, hatten die Frauen einen erstklassigen Moderator an ihrer Seite.