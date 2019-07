Mit einem Zitat des Soziologen Max Weber eröffnete Bürgermeister Ralph Gerster die Gemeinderatssitzung, die als konstituierende Sitzung fast ausschließlich der Verpflichtung des neu gewählten Gremiums gewidmet war. Weber hatte Politik als das langsame Durchbohren dicker Bretter „mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“ definiert.

Gerster bedankte sich bei den langjährigen Gemeinderäten, die in der neuen Amtsperiode nicht mehr dabei sein werden, für deren ehrenamtliches Engagement: „Sie haben etwas bewegt, Verantwortung übernommen und sich für die Gemeinde eingesetzt.“ Und manchmal habe man gemeinsam nicht nur dicke Bretter bohren müssen, sondern ganze Balken, fügte er hinzu. Auch wenn Meinungen aufeinandergeprallt seien, habe man leidenschaftlich, aber stets fair und sachlich argumentiert.

Von den sechs Räten, die das Gremium verlassen, waren bei der Sitzung nur Simon Stadler aus Ebratsweiler und Konrad Jäger aus Herdwangen persönlich anwesend, da die anderen ihre Teilnahme aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen abgesagt hatten.

Jäger und Stadler, die beide eine Ehrenurkunde erhielten, waren fünf Jahre im Gemeinderat und beide haben sich nach Aussage Gersters mit hohem persönlichen Einsatz engagiert und seien keiner Diskussion aus dem Weg gegangen. „Konrad Jäger hat vor den Sitzungen des Bauausschusses immer die Bauplätze abgefahren, um sich einen Überblick zu verschaffen“, so der Bürgermeister. „Simon Stadler, der Mann vom Bau, war stets parat, gerade auch bei technischen Fragen.“

Besonders hob Bürgermeister Gerster noch das Wirken von Gislar Klaiber aus Großschönach hervor, der die Ehrennadel des Gemeindetages erhält. Klaiber, zuletzt fünf Jahre Bürgermeisterstellvertreter, gehörte dem Gemeinderat von 1989 bis 2019 an. „Er war 30 Jahre lang nicht nur Mitglied, sondern Schaffer im Gemeinderat und ihm gebührt unser aller Dank“, betonte Gerster. Auch in zerfahrenen Situationen sei es ihm gelungen, die Debatten zu versachlichen. „Er hat mich und die Verwaltung immer wieder angetrieben, ob es um die Ausweisung von Baugebieten ging oder um den Ausbau der Hattenweiler Straße.“

Schließlich hieß Gerster die drei Männer und zwei Frauen willkommen, die erstmals am Ratstisch sitzen. Er freue sich auf eine kollegiale Zusammenarbeit und ein vertrauensvolles Miteinander. Er fügte hinzu: „Kommunalpolitik funktioniert nicht mit dem Kopf durch die Wand.“

Debatten seien kein Selbstzweck, sondern dienten dazu, zukunftsfähige Projekte auf den Weg zu bringen und Entscheidungen zum Wohl der Gemeinde zu treffen. „Wir haben auch als kleine Kommune Gestaltungsmöglichkeiten und Handlungsspielraum.“ Nachdem alle Räte die Verpflichtungsformel gesprochen hatten und mit Handschlag vereidigt wurden, standen noch Baugesuche und Vorkaufsrechte auf der öffentlichen Tagesordnung.

Kommunalwahl

Von denjenigen, die sich am 26. Mai zur Wiederwahl stellten, gehören Peter Atzenhofer, Berthold Baumann, Sebastian Blender, Gerhard Braun, Manfred Demmer, Frieder Kammerer und Robert Streicher dem neuen Gremium an. Sechs Gemeinderäte beendeten ihre Tätigkeit. Robert Herrmann, Konrad Jäger, Gislar Klaiber, Michael Rothweiler, Heiner Prüsse und Simon Stadler scheiden aus dem Amt aus. Erstmals mit am Ratstisch sitzen von nun an Patrick Blender, Melanie Boos, Hermann Fetscher, Georg Hilsenbek und Sandra Reddemann. Die Amtsperiode dauert fünf Jahre.