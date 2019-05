Herdwangen-Schönach (kaj) Das Frühlingsfest der Feuerwehrabteilung Oberndorf wird traditionell an Christi Himmelfahrt, dieses Jahr also am Donnerstag, 30. Mai, gefeiert. Den Abschluss bildet ein paar Tage später der Feierabendhock am Montag, 3. Juni. Das Festzelt steht wie immer in Waldsteig am Feuerwehrhaus. Bei schönem Wetter können die Besucher unter freiem Himmel sitzen und die schöne Aussicht genießen. Das Frühlingsfest findet 2019 bereits zum 33. Mal statt.

Die Um- und Anbauarbeiten des Gerätehauses am Standort Oberndorf gehen den Ende entgegen. Die WC-Anlage und einige Details fehlen noch. Die Abteilung hat seit Juli vergangenen Jahres rund 1500 Stunden an Eigenleistung in das Vorhaben gesteckt. Die Fahrzeughalle ist bereits fertig. Feuerwehrkamerad Patrick Knoll hatte mit seiner Firma die Rohbaumaßnahmen umgesetzt.

Der Festbetrieb beginnt am Donnerstag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Es spielt der Musikverein Herdwangen. Für das leibliche Wohl ist wie immer gut gesorgt, es gibt Steaks, Wurst, Pommes, Salat... Auch der bei den Gästen begehrte Schweinebraten von Metzger und Feuerwehrkamerad Gerhard Knoll aus Oberndorf wird wieder aufgetischt.

Für Unterhaltung ist gesorgt: Nach der Premiere im Vorjahr wurde erneut das Duo „Magic Moments“ aus dem Raum Rottweil engagiert. Sängerin Bianca und Keyboarder Micha wollen die Gäste ab 14 Uhr mit Schlagern und Hits durch den Nachmittag begleiten.

Der Feierabendhock am Montag, 3. Juni, beginnt um 18 Uhr. Als Spezialität wird – auch das hat sich etabliert – Schweinshaxe vom Grill angeboten. Es musiziert das Original-Bodensee-Trio mit Hans-Peter, Udo und Thomas aus Überlingen-Lippertsreute.

Abteilung Oberndorf

Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf wurde 1935 mit 28 Mitgliedern gegründet und ist seit 1975 eine Abteilungswehr der Gesamtwehr Herdwangen-Schönach. Aktuell gehören ihr 29 aktive Feuerwehrmänner an. Martin Stadler ist Abteilungskommandant, sein Stellvertreter ist Andreas Möhrle. Um die Kasse kümmert sich Daniel Waibel und Schriftführer ist Thomas Stadler.