von Robert Reschke

Hubert Specker, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Herdwangen-Schönach, hat bei der Hauptversammlung auf ein außerordentlich einsatzreiches Jahr zurückgeblickt. Mit fast 80 Anwesenden war die Wehr fast vollzählig zur Versammlung erschienen. Die Mitglieder mussten im Berichtszeitraum zu 42 Einsätzen ausrücken, so vielen wie nie zuvor.

Kreisbrandmeister: „Deutlicher Zugewinn an Erfahrung“

Kreisbrandmeister Michael Hack konnte dieser hohen Zahl aber eine gute Seite abgewinnen: Er sah darin einen deutlichen Zugewinn an Erfahrung für die Einsatzkräfte. Zudem verfehlten die durchweg positiv verlaufenen Einsätze auch nicht ihre Wirkung auf die Bevölkerung, erklärte er. Die Bürger, aber auch die Verwaltung könnten sehen, dass ihre Wehr funktioniere.

Großeinsatz fordert viele Stunden

Einen großen Anteil an den Einsatzstunden hatte der Großbrand des Betriebes von Markus Blender, selbst Mitglied der Feuerwehr. Dieser bedankte sich bei seinen Wehrkameraden für die geleistete Arbeit. Bürgermeister Ralph Gerster schloss sich diesem Dank an und bezog auch die Privatpersonen ein, die wie selbstverständlich den Einsatzkräften helfend beiseite gestanden seien.

Damit das Leistungsniveau der Wehr gehalten oder weiter verbessert wird, nahmen die Wehrmitglieder an Weiter- und Ausbildungsmaßnahmen teil. Insgesamt bildeten sich 19 Teilnehmer 486 Unterrichts fort.

Jugendwehr an der Kapazitätsgrenze

Nikolai Sieglin erklärte erfreut, dass es nicht am Nachwuchs mangele. Mit 26 Jugendlichen kam die Jugendwehr an ihre Kapazitätsgrenze, es musste einen Aufnahmestopp verfügt werden. Fünf Nachwuchskräfte wechselten in die aktive Wehr, was erfreut zur Kenntnis genommen wurde.

Fünf Mitglieder befördert

Die Stärkung der Wehr zeigte sich auch bei den Beförderungen. Insgesamt konnten mit Miriam Straub, Sabine Löffler, Anna-Lena Löhle, Tobias Klöckler und Thomas Stadler fünf Mitglieder befördert werden. Michael Hack zeichnete die Feuerwehrleute aufgrund ihrer Dienstzeiten und ihrer Teilnahme an Lehrgängen aus. Über Ehrungen langjährig Aktiver wird der SÜDKURIER noch berichten.