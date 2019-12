von Robert Reschke

Die Bundschuhhalle war am Samstagabend beim Jahreskonzert des Musikvereins Herdwangen voll besetzt. „Diese rappelvolle Bundschuhhalle – das ist überwältigend“, freute sich der Vorsitzende des Musikvereins Herdwangen, Rainer Brehm, bei seiner Begrüßung. Und nicht nur die Zuschauerplätze waren besetzt. Auch auf der Bühne war das Jugendorchester Alhegro, gestärkt durch viele Neuzugänge, bestens vertreten.

Dominik Hönig dirigiert zum letzten Male das Jugendorchester Alhegro. Christoph Nufer wird sein Nachfolger. | Bild: Robert Reschke

Und mit ihrem ersten Stück „Intrada“ gaben sie sogleich auch einen passenden Eindruck von der Eröffnung eines Festivals. Danach wurde es bunt mit einem Medley von gefühlvollen Balladen sowie rockigen und swingenden Passagen. Marina Buhl sowie Laura Renninger, bei ihrem Debüt als Ansagerinnen, forderten zudem das Publikum zum Mitsingen und Mitgrooven auf. Mit „Baba Yetu“, einem gesungenen „Vaterunser“, durften sich die Nachwuchsmusiker allerdings noch nicht verabschieden.

Dominik Hönig. | Bild: Robert Reschke

Die eingeforderte Zugabe wurde auch für Christoph Nufer zum Debüt. Denn er übernahm zum ersten Mal den Dirigentenstab vor dem Jugendorchester. Er wird zukünftig in die Fußstapfen seines Vorgängers Dominik Hönig treten, der seine Dirigententätigkeit aus beruflichen Gründen zurückstellt. Aber auch er durfte ohne ein Abschiedslied seines Orchesters den Platz nicht räumen.

Dominik Hönig aus Owingen-Wälde beendet seine Dirigententätigkeit bei der Jugendkapelle Herdwangen nach zehn Jahren. Insgesamt ist er seit 15 Jahren beim Musikverein dabei. Was sind die Gründe dafür, dass Sie als Dirigent der Jugendkapelle aufhören? Es sind einfach berufliche Gründe. Mit der Arbeit wird es stressig, sich auf die Musikproben gut vorzubereiten. Aber ich habe zwei Nachfolger, die gut eingearbeitet sind. Julia Kellenberger teilte die Dirigentschaft mit mir schon längere Zeit und Christoph Nufer ist auch schon sehr lange beim Jugendorchester. Werden Sie sich ganz aus dem Musikverein zurückziehen? Nein. Zum einen werde ich Julia Kellenberger instrumental gerne aushelfen, wenn Not am Mann ist, und dem Musikverein Herdwangen bleibe ich natürlich treu. Was war Ihr einprägsamstes Erlebnis? Das war ein Auftritt in einem Konzertsaal in Frankreich. Es war für mich aber auch die Jugendlichen einfach ein Erlebnis, nach acht Stunden Fahrt diese Atmosphäre im Konzertsaal zu erleben. Davon beeindruckt hat das Orchester so richtig mitgemacht.

Danach wurde allerdings doch für den Auftritt des aktiven Orchesters die Bühne umgebaut. Mit Paukenschlägen eröffnete dann das Orchester seinen abwechslungsreichen Auftritt mit dem Stück „Castrum Alemorum“. Ihm folgte mit „God‘s Country“ ein anspruchsvolles Stück mit emotional aufgeladenen Melodien.

Frisch restaurierte Fahne

Dermaßen emotional eingestimmt war dies die passende Gelegenheit, um langjährige Mitglieder zu ehren. Zu den Ehrungen wurde dann auch die frisch restaurierte Fahne in die Halle getragen. Mehr als ein Jahr haben die Arbeiten an dem lieb gewordenen Stück gedauert und rund 7000 Euro an Kosten verschlungen.

Ehrungen beim Musikverein Vorsitzender Rainer Brehm konnte sieben Vereinsmitglieder für ihre langjährige Treue und aktive Mitgliedschaft auszeichnen. Dominik Hönig erhielt für seine zehnjährige Tätigkeit als Dirigent des Jugendorchesters die Ehrennadel in Bronze. „Ein Unikum – ein Original“, so betitelte der Vorsitzende seinen Musiker Fridolin Keller. Dieser ist seit 60 Jahren mit dabei und ist überhaupt der Erste im Verein, der diese Auszeichnung erhielt – die Ehrennadel in Gold mit Diamanten und Ehrenbrief. Die gleiche Auszeichnung erhielt Herbert Knoll, der seit 50 Jahren beim Musikverein musiziert. Die bronzene Ehrennadel erhielten Melanie Siber, Lea Atzenhofer, Annkathrin Baumgart und Elena Kellenberger für ihre zehnjährige Zugehörigkeit.

„Die Fahne ist ein Symbol für unsere Gemeinschaft“, betonte der Vorsitzende des Musikvereins. Da kam dann die Überreichung eines Schecks über 500 Euro gerade recht. Lothar Riebsamen übernahm im Namen der Bürgerstiftung die Übergabe mit den Worten: „Ein großes Kompliment, es hat sich gelohnt, die Fahne zu restaurieren.“

Rainer Brehm (von links) mit Dominik Hönig, Fridolin Keller, Herbert Knoll, Melanie Siber, Lea Atzenhofer, Annkathrin Baumgart und Elena Kellenberger. | Bild: Robert Reschke

Mit „Around the Whiskey Jar“, einem Medley bekannter irischer Melodien, endete dann das rund dreistündige Programm. Die Zugabe mit „Music“ brachte dann nach den eher klassischen Titeln noch einmal moderne Klänge in die Halle.

Traditionell schloss sich der gemeinsame Auftritt der Jugendkapelle mit den Aktiven an. Dirigiert von Barbara Knott gaben die Musiker mit dem Titel „White Christmas“ einen besinnlichen Abschied in die anbrechende Adventszeit.