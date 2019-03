von SK

"Kompetenz statt Masse" – so könnte man die Kandidatenaufstellung des CDU-Ortsverbands Herdwangen-Schönach für die Gemeinderatswahl am 26. Mai auf den Punkt bringen, teilen die Christdemokraten mit. Man verzichte bei der Auswahl diesmal auf reine "Listenfüller" und stelle deshalb lediglich sieben, motivierte Kandidaten auf. Gerhard Braun, Manfred Demmer, Konrad Jäger, Frieder Kammerer und Robert Streicher seien fünf gestandene Altgemeinderäte, zuzüglich den beiden Neukandidaten Herbert Mayer aus Großschönach und Thomas Ünsac aus Aftholderberg, die bereits im Gemeindeleben engagiert seien.

Gemeinsame Vorstellungen geplant

Die Kandidaten der CDU werden sich nun in den kommenden Wochen bis zur Wahl den Wählern vorstellen. Zu den Freien Wählern habe man dabei keine Berührungsängste, so Ortsverbandsvorsitzender Simon Klaiber, und es sei geplant, einen Teil der Vorstellungsrunden in den Ortsteilen gemeinsam mit diesen durchzuführen, auch um es dem Bürger einfacher zu machen, sich einen Überblick über alle Kandidaten zu verschaffen.