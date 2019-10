von Magdalena Hangarter

300 Besucher beim Geburtstagskonzert

Wenn du auf einmal so weit, weit weg bist, ich aber noch niemals in New York war, dann geht es nicht etwa um eine Fernbeziehung, sondern man befindet sich im Konzert der „Chips und Flips“ wieder. Und deren Beziehung zum Publikum ist alles andere als fern, wie der voll besetzte Wilhelm-Meister-Saal in Lautenbach zeigte. Gut 300 Konzertbesucher waren zum Jubiläum des Chors „Chips und Flips“ gekommen.

Beginn in der Stube

30 Jahre wurden gefeiert: Vor drei Jahrzehnten fand die erste Chorprobe in der Stube bei Familie Blender in Sohl statt. Chips und Flips wurden auf den Tisch gestellt und der Name des Chores war Programm. 13 Sängerinnen und Sänger mussten anfangs in der Stube Platz finden. Später wich man ins Dorfgemeinschaftshaus in Großstadelhofen aus, wo auch heute noch die Proben jeden Dienstag stattfinden. 1999 wurde der Chor ins Vereinsregister eingetragen, der bis dahin noch dem Gesangsverein Sängerlust Aftholderberg angeschlossen war. Inzwischen hatte der Chor auch eine Kinder- und Jugendabteilung – die „Chips und Flips Juniors“. Diese gaben am Samstagabend Einblick in ihr aktuelles Projekt „Das Dschungelbuch“. Unter der geduldigen Leitung von Anna Braun ließen sich die jungen Sänger ihr Lampenfieber kaum anmerken.

Erinnerung an viele Auftritte

Anschließend folgte der Auftritt des Erwachsenen-Chors, der eine kleine Zeitreise war. Die Moderatoren erinnerten bei jedem Lied an einen früheren Auftritt. So „Ibiza“ von den Venga Boys an der Seeparkeröffnung zum Besten gegeben. Vorsitzende Katja Mattes und Ex-Vereinschefin Waltraud Müller erinnerten an Konzerte mit Steve „Big Man“ Clayton oder an Konzerte in der französischen Partnerstadt St. Jean de Braye. Das Highlight des vergangenen Jahres war sicherlich das Gemeinschaftskonzert mit der A-Cappella-Gruppe „Lautstark“, wo der Chor vor einer ausverkauften Stadthalle sang. Eines der Erfolgsgeheimnisse von „Chips & Flips“ ist sicherlich Gründer und Leiter Josef Blender, seine Lässigkeit und gleichzeitige Begeisterungsfähigkeit. Blenders Ziel eines Auftritts scheint es nicht zu sein, das Publikum durch eine möglichst perfekte Darbietung zu beeindrucken.

Josef Blender leitet Chor seit 30 Jahren

Blenders Ziel ist es, Chor und Publikum von Musik so zu begeistern, dass am Ende jeder Zuhörer in das Abschlussstück „Oh, Champs Elyseé“ von Joe Dassin miteinstimmt. „Das ist mein Baby“, sagt Josef Blender über seinen Chor. Ergänzt aber auch, dass er froh wäre, wenn der Chor auch ohne ihn überleben würde. Denn immerhin verbringe er schon sein halbes Leben mit der Sangestruppe, wie seine Schwester Barbara Trunz dem Publikum verriet. Doch bis dahin verlangte das Publikum noch mindestens zwei Zugaben.