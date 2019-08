Herdwangen-Schönach – Stramme Ringer in schicker Herrenwäsche, coole Showtänzerinnen in Brautkleidern von heute und früher – die Berggeister setzen beim diesjährigen Bergfest auf modische Akzente. Von Samstag, 24.¦August, bis Montag, 26.¦August, findet das schöne Fest rund um das Gasthaus Frieden in Aftholderberg statt.

Jedes Jahr lassen sich die Narren für den Sonntagnachmittag besondere Präsentationen einfallen. Von „Wie die Hausfrau früher schaffte“ bis hin zu „Zeigt her Eure Hobbys“ reichten die Mottos in den vergangenen Jahren. Das Thema „Mode“ ist nicht mehr ganz neu: Bereits im Jahr 2014 hatten die Berggeister das Publikum mit einer Modenschau begeistert. Dieses Mal soll die coole Laufsteg-Show aber noch getoppt werden. Zum einen haben Geister-Chefin Barbara Pudimat und ihr Vize Markus Dittmer die muskulösen Ringer des KSV Linzgau-Taisersdorf als Models gebucht. Sie präsentieren Herrenwäsche von Ceceba – sicherlich echte Hingucker! Zum anderen wird auch der Showtanzverein Sauldorf mit seinen Hop-A-Holix den Laufsteg rocken: Die Mädels präsentieren eine modische Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte. „Die Fummel von früher, die haben was“, schmunzelt Markus Dittmer, Kopf der Organisatoren des Bergfests. Schon seit dem Frühjahr sind die Berggeister mit Feuereifer dabei, die Kleidungsstücke aufzutreiben, zu sammeln und vorzubreiten. Silvia Lorch und Annette Schatz kümmern sich federführend um diese Aufgaben. Vom Kleid aus den 1920-er Jahren im Charleston-Stil über das brave Kostüm aus den 1950-er Jahren bis hin zu Klamotten im Hip-Hop-Style der 80-er und 90-er Jahre führt die modische Zeitreise. Dabei gibt es einiges zu lernen über die Trends der vergangenen Jahrzehnte. „Ganz in Weiß“ hieß es etwa nicht immer beim Heiraten, wie Markus Dittmer verrät. „Brautmode ist einer unserer Schwerpunkte“, erläutert er.

Und natürlich endet die Zeitreise in der modischen Gegenwart. Als Partner für die Präsentation der neuesten Trends konnten die Berggeister Marco das Team von Marco Moden aus Pfullendorf gewinnen. „Die Models zeigen, was gerade angesagt ist in Sachen Mode“, verraten Barbara Pudimat und Markus Dittmer. Damit die Modenschau so richtig Spaß macht, gibt es viel Musik für den Laufsteg, wie Boogie Woogie, Schlager und Rock ‚n’ Roll. Zwei erfahrene Conférenciers werden ihr ganzes modisches Wissen bei der Moderation der Schau einbringen: Tobias Zeh und Markus Dittmer sorgen für witzige Ansagen.

Traditionell beginnt das Bergfest am Samstagabend um 18¦Uhr mit dem Fassanstich auf dem Festplatz. Dazu spielt der Fanfarenzug Großstadelhofen auf, der nicht nur in der Fasnet beim Narrenverein Berggeister für musikalische Begleitung sorgt. Die Musiker stehen dabei auf der neuen Bergfest-Bühne. „Die alte Bühne war rund 25 Jahre alt, deshalb haben wir sie ersetzt“, erläutert Markus Dittmer, der sich über das tolle Engagement „seiner“ Berggeister freut. Für den Bau der Bühne haben einige von ihnen kräftig in die Hände gespuckt und in Eigenregie das neue Bauwerk erstellt. Auf dem Festplatz darf dann bis tief in die Nacht gefeiert werden. Zuerst spielt die Ravensband für die Gäste auf. Die Band erweitert jährlich ihr Repertoire und spielt in verschiedenen Besetzungen alle Stilrichtungen, wie zum Beispiel Swing, Jazz, Rock, Blues und Oldies. Sie hat ein junges Nachwuchstalent dabei: Sängerin Nosa Sode aus Bad Waldsee singt bekannte Klassiker und Pop-Stücke der Extraklasse. Ab 22 Uhr legt DJ Fryser für die Zuhörer auf. Mit guter Musik für jeden Geschmack will er die Stimmung zum Kochen bringen. Eintritt für Jugendliche nur mit Party-Pass.

Mit einer ökumenischen Wort-Gottes-Feier in der Scheune am Festplatz startet der Bergfest-Sonntag um 9.30¦Uhr. Dieter Lallathin und Petra Utz halten diese Feier gemeinsam; der Musikverein Altheim sorgt für musikalische Umrahmung. Die Musiker spielen anschließend auch zum Frühschoppen auf. Nach dem reichhaltigen Mittagstisch steht ab 13.30¦Uhr der Nachmittag ganz im Zeichen der Modenschau. Für die kleinen Bergfestbesucher bieten die Narren wieder ein Kinderprogramm an. Der Spätnachmittag gehört dann den Tanzfreudigen. Bis in den Abend hinein spielt das Sterntaler Duo für sie schöne Melodien.

Mit einem Feierabendhock ab 17¦Uhr klingt das Bergfest dann am Montag aus. Die beliebten „Original Stehgreifler“ spielen, bevor abschließend die Tanzkapelle Tamburin das musikalische Zepter übernimmt. Dazu gibt es wieder die bei den Gästen geschätzten Haxen vom Grill. „Wir hoffen auf schönes Festwetter“, sind Barbara Pudimat und Markus Dittmer gespannt. Ob Regen oder Sonnenschein – die Berggeister feiern mit ihren Gästen bekanntlich bei jedem Wetter.