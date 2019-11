Christian Seng vom Planungsbüro „365° freiraum + umwelt“ aus Überlingen erläuterte den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung, über welche Route die bei der Neuanlegung eines Weihers anfallenden 14 500 Kubikmeter Boden aus dem Ried bei Ruhestetten abtransportiert werden. Von Januar bis März 2020 stehen rund 2830 Hin- und Rückfahrten per Lastwagen an – dies entspricht laut Seng um die 100 Fahrten pro Tag. Mit dem Oberboden und Torf werden Äcker zweier Landwirte aufgefüllt. Wohin der Unterboden gebracht wird, steht noch nicht fest. Zur Modellierung des Geländes direkt am Gewässer könne der Aushub nicht verwendet werden, beantwortete der Landschaftsarchitekt die Anfrage von Robert Streicher (CDU).

Das Ganze steht im Zusammenhang mit einem Stillgewässer, das die Heinz Sielmann-Stiftung im Naturschutzgebiet neu anlegt, um wertvolle Lebensräume für die Artenvielfalt zu schaffen. Ruhestetten ist einer von 44 Standorten im „Sielmann Biotopverbund Bodensee“, dazu gehören beispielsweise auch der Eisweiher in Stockach, die Sipplinger Steiluferlandschaft und der Olsen-Weiher in Uhldingen-Mühlhofen.

Der zukünftige, 0,7 Hektar große und maximal drei Meter tiefe Weiher bei Ruhestetten wird von Grundwasser gespeist. Eigentümer des Grundstücks ist die Sielmann-Stiftung. Zwar gehört Ruhestetten zur Gemeinde Wald, doch die Gemeinde Herdwangen-Schönach ist auch vom Gewässerausbau betroffen. Die Flurstücke, wohin der Aushub transportiert wird, liegen auf den Gemarkungen Oberndorf und Alberweiler. Vom Verkehr betroffen sind die L 194 und L 195. Die schmale Straße im Naturschutzgebiet werde mit Druckverteilungsplatten verstärkt. Um Begegnungsverkehr zu vermeiden, sei die Durchfahrt zeitweilig nur in eine Richtung möglich.

Erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch den Lärm und die Erschütterung durch Baufahrzeuge seien aufgrund der Entfernung zur nächsten Bebauung und der zeitlichen Begrenzung ausgeschlossen, heißt es in der Umweltverträglichkeitsvorprüfung.